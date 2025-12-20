Відео
Головна Новини дня Буданов пояснив, чому Україні необхідні розвіддані США

Буданов пояснив, чому Україні необхідні розвіддані США

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 11:02
Буданов пояснив залежність України від розвідданих США
Кирило Буданов. Фото: LB.ua

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, що буде у випадку, якщо Сполучені Штати Америки обмежать розвіддані для України. За його словами, є критична залежність країни, яку можна розділити на два напрямки.

Про це Кирило Буданов сказав на зустрічі Клубу LB.

Розвіддані від США

Буданов зазначив, що Україна критично залежна від США в сенсі космічної зйомки, радіолокаційної і оптичної, однак є два складники.

"Перший, ми отримуємо від них доступ до космозйомки на безоплатній основі, у вигляді допомоги. Другий — це наші контракти. Так от, якщо нам відімкнути те, що йде у вигляді допомоги, по оптичній зйомці — це десь приблизно 15–17 % мінус, це не критично", — каже начальник ГУР.

За його словами, критично буде, якщо ухвалять політичне рішення і заблокують контракти.

Однак критичною залишається система раннього попередження про балістичну загрозу, тоді як у більшості інших сфер розвідки Україна покладається здебільшого на власні ресурси.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США та ЄС розробили план гарантій безпеки для України, який включає розвіддані.

Також Буданов повідомив, що Росія змінила план нападу на країни Заходу. За його словами, термін можливої агресії скоротився.

