Росія готує напад на країни Балтії раніше запланованого — Буданов назвав нові строки

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Росія скоригувала план нападу на країни Заходу. Раніше Москва хотіла зробила у 2030 році, однак наразі термін скоротився.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на зустрічі Клубу LB.

Реклама

Читайте також:

Росія хоче напасти на країни Балтії

"Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скориговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й", — зауважив Буданов.

За його словами, йдеться про країни Балтії. Начальник ГУР зауважив, що причина агресії РФ полягає у "у площині глибинних історично-психологічних травм, у світогляді росіян".

"Це такі фантомні болі, як їх називаю. З їхньої точки зору, все абсолютно правильно. Як вони бачать світ: північ — південь, захід — схід. Для того щоб імперія — а вони себе бачать імперією — розвивалася, ти завжди маєш кудись рухатися для розширення свого впливу на території. Це, до речі, відповідь на багато питань", — каже Буданов.

Він пояснив, що на півночі та сході росіяни мають лише океани та США, тому цей варіант для Москви неприйнятний, адже може мати надзвичайно болючі наслідки.

"На півдні — Китай, буде взагалі катастрофічно — сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російської Федерацією, тільки для них. Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, "зажерся", "хворий", "кволий" і "нерішучий", — зазначив начальник ГУР.

За словами Буданова, Росія прагне окупувати країни Балтії.

"Польща зараз, згідно із планами, які нам відомі, розглядається суто для ударів, для військової кампанії без захоплення", — додав він.

Нагадаємо, американська розвідка застерігає, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від планів повністю окупувати Україну та прагне взяти під контроль частину колишніх радянських територій у Європі.

А український лідер Володимир Зеленський заявляв, що Путін не збирається зупинятися лише на Україні.