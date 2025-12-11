Напад Росії на одну з країн НАТО є питанням часу — Кулеба

Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Кремль не зупиняють ані міжнародні наслідки, ані ризики ескалації. Тому військова агресія Москви проти одного із членів Альянсу, вважає він — майже неминуча.

Про це Дмитро Кулеба сказав на конференції "Nordic Support to Ukraine’s European Future: Joint Efforts for Recovery and Integration" , передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Дмитро Кулеба: Москва випробовує Альянс

Колишній очільник МЗС звернув увагу на те, що Загроза для НАТО зростає через внутрішні слабкості окремих європейських країн. Це, наприклад, проблеми у німецькій армії та труднощі із поверненням до військової служби в різних країнах Європи. Наразі безкарність Москви лише підживлює її готовність "тестувати" Європу. Для цього РФ використовує дрони, які вже місяцями з’являються в повітряному просторі країн Євросоюзу без реальних наслідків для країни-агресорки.

"В ЄС є нації, які готові більше за інші. Але є також нації, які не готові взагалі. І союз — це союз. Тут головне соборність, єдність. Путін ставитиме під виклик не кількість квадратних кілометрів, він ставитиме під виклик концепт єдності", — зауважив Кулеба.

Мета Путіна у разі атаки на НАТО, за словами Кулеби, буде полягати не в окупації територій, а в тому, щоб підірвати довіру до військових союзницьких гарантій Альянсу, який повинен буде відповісти на загрозу.

Нагадаємо, що Трамп тисне на європейських лідерів, щоб змусити Зеленського прийняти мирний план — він розмовляв із Мерцем, Макроном та Стармером.

Раніше ми також інформували, що прессекретарка Білого дому заявила — США не поїдуть на переговори, якщо не буде реального шансу на підписання мирної угоди.