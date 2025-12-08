Третя світова війна — РФ може напасти на країни ЄС

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загроза з боку Росії є для всієї Європи. Він вважає, що агресія РФ проти країн ЄС та НАТО — це лише питання часу.

Про це Дмитро Кулеба сказав на пресконференції "Підтримка України Нордичними Країнами", передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Росія може напасти на країни ЄС

Кулеба заявив, що напад Росії на країни ЄС — це не питання "чи?", а питання "коли?". За його словами, російський диктатор Володимир Путін не боїться і розуміє, що йому за це не буде. Так, ексміністр нагадав ситуації з невідомими дронами у небі ЄС, на яких немає потужних та жорстких реакцій.

"У Путіна достатньо ракет, його не турбують людські втрати. Чому б не протестувати Європу, аби довести те, про що він говорить вже 20 років? Його меседж був доволі чіткий: Європа прогнила, Європа слабка, Європа жахлива. Його ціллю буде не підкорити країну ЄС, а продемонструвати неправильні обіцянки, які Євросоюз та НАТО дають націям та громадян. Це безпека, процвітання та захист одне одного", — підкреслив політик.

Він зазначив, що нічого не можна визначити наперед. Однак все, що сказав Кулеба, трапиться тоді, якщо все продовжуватиметься так, як відбувається зараз. За словами ексміністра, в ЄС є країни, які готові краще за інших, але також є країни, які не готові взагалі.

"Тут головне єдність. Путін ставитиме під виклик не кількість квадратних кілометрів, він ставитиме концепцію єдності", — наголосив Дмитро Кулеба.

