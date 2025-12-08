Третья мировая война — РФ может напасть на страны ЕС

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза со стороны России есть для всей Европы. Он считает, что агрессия РФ против стран ЕС и НАТО — это лишь вопрос времени.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал на пресс-конференции "Поддержка Украины Нордическими странами", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Россия может напасть на страны ЕС

Кулеба заявил, что нападение России на страны ЕС — это не вопрос "или?", а вопрос "когда?". По его словам, российский диктатор Владимир Путин не боится и понимает, что ему за это не будет. Так, экс-министр напомнил ситуации с неизвестными дронами в небе ЕС, на которых нет мощных и жестких реакций.

"У Путина достаточно ракет, его не беспокоят человеческие потери. Почему бы не протестировать Европу, чтобы доказать то, о чем он говорит уже 20 лет? Его месседж был довольно четкий: Европа прогнила, Европа слабая, Европа ужасна. Его целью будет не покорить страну ЕС, а продемонстрировать неправильные обещания, которые Евросоюз и НАТО дают нациям и гражданам. Это безопасность, процветание и защита друг друга", — подчеркнул политик.

Он отметил, что ничего нельзя определить заранее. Однако все, что сказал Кулеба, случится тогда, если все будет продолжаться так, как происходит сейчас. По словам экс-министра, в ЕС есть страны, которые готовы лучше других, но также есть страны, которые не готовы вообще.

"Здесь главное единство. Путин будет ставить под вызов не количество квадратных километров, он будет ставить концепт единства", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее Бельгия раскритиковала планы ЕС по активам РФ для Украины. Евросоюз предлагает направить на "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро.

Также мы писали, что Москва пригрозила Бельгии на фоне разговоров о российских активах. РФ заявила, что в случае конфискации, Брюссель "будет чувствовать это до самой вечности".