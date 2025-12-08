Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вопрос времени — Кулеба о войне России с Европой

Вопрос времени — Кулеба о войне России с Европой

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 18:37
Третья мировая война — РФ может напасть на страны ЕС
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза со стороны России есть для всей Европы. Он считает, что агрессия РФ против стран ЕС и НАТО — это лишь вопрос времени.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал на пресс-конференции "Поддержка Украины Нордическими странами", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Россия может напасть на страны ЕС

Кулеба заявил, что нападение России на страны ЕС — это не вопрос "или?", а вопрос "когда?". По его словам, российский диктатор Владимир Путин не боится и понимает, что ему за это не будет. Так, экс-министр напомнил ситуации с неизвестными дронами в небе ЕС, на которых нет мощных и жестких реакций.

"У Путина достаточно ракет, его не беспокоят человеческие потери. Почему бы не протестировать Европу, чтобы доказать то, о чем он говорит уже 20 лет? Его месседж был довольно четкий: Европа прогнила, Европа слабая, Европа ужасна. Его целью будет не покорить страну ЕС, а продемонстрировать неправильные обещания, которые Евросоюз и НАТО дают нациям и гражданам. Это безопасность, процветание и защита друг друга", — подчеркнул политик.

Он отметил, что ничего нельзя определить заранее. Однако все, что сказал Кулеба, случится тогда, если все будет продолжаться так, как происходит сейчас. По словам экс-министра, в ЕС есть страны, которые готовы лучше других, но также есть страны, которые не готовы вообще.

"Здесь главное единство. Путин будет ставить под вызов не количество квадратных километров, он будет ставить концепт единства", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее Бельгия раскритиковала планы ЕС по активам РФ для Украины. Евросоюз предлагает направить на "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро.

Также мы писали, что Москва пригрозила Бельгии на фоне разговоров о российских активах. РФ заявила, что в случае конфискации, Брюссель "будет чувствовать это до самой вечности".

Дмитрий Кулеба Европа ЕС Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации