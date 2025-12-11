Видео
Главная Новости дня Агрессия РФ против страны НАТО является вопросом времени — Кулеба

Агрессия РФ против страны НАТО является вопросом времени — Кулеба

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 00:20
Нападение России на одну из стран НАТО является вопросом времени - Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кремль не останавливают ни международные последствия, ни риски эскалации. Поэтому военная агрессия Москвы против одного из членов Альянса, считает он — почти неизбежна.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал на конференции "Nordic Support to Ukraine's European Future: Joint Efforts for Recovery and Integration", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Дмитрий Кулеба: Москва испытывает Альянс на прочность

Бывший глава МИД обратил внимание на то, что угроза для НАТО растет из-за внутренних слабостей отдельных европейских стран. Это, например, проблемы в немецкой армии и трудности с возвращением к военной службе в разных странах Европы. Сейчас безнаказанность Москвы только подпитывает ее готовность "тестировать" Европу. Для этого РФ использует дроны, которые уже месяцами появляются в воздушном пространстве стран Евросоюза без реальных последствий для страны-агрессора.

"В ЕС есть нации, которые готовы больше других. Но есть также нации, которые не готовы вообще. И союз - это союз. Здесь главное соборность, единство. Путин будет ставить под вызов не количество квадратных километров, он будет ставить под вызов концепт единства", — отметил Кулеба.

Цель Путина в случае атаки на НАТО, по словам Кулебы, будет заключаться не в оккупации территорий, а в том, чтобы подорвать доверие к военным союзническим гарантиям Альянса, который должен будет ответить на угрозу.

Напомним, что Трамп давит на европейских лидеров, чтобы заставить Зеленского принять мирный план — он разговаривал с Мерцем, Макроном и Стармером.

Ранее мы также информировали, что пресс-секретарь Белого дома заявила — США не поедут на переговоры, если не будет реального шанса на подписание мирного соглашения.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
