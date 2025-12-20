Відео
Головна Новини дня Путін хоче захопити землі СРСР та частини ЄС — дані розвідки США

Путін хоче захопити землі СРСР та частини ЄС — дані розвідки США

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 04:09
Диктатор РФ не хоче зупинятись — Путін потрібні території СРСР та частини Європи, стверджує розвідка США
Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Звіти американської розвідки продовжують попереджати, що диктатор РФ Путін має намір захопити всю Україну попри переговори про мир. Крім того, в його планах повернути частини Європи, які належали колишній Радянській імперії.

Про це Reuters повідомили шість джерел, знайомих з американською розвідкою.

Читайте також:

Путін хоче обдурити Європу та США

Розвідувальні дані також суперечать запереченням російського лідера щодо того, що він становить загрозу для Європи, повідомляють джерела.

Висновки США значною мірою збігаються з поглядами європейських лідерів та розвідувальних служб, які оцінюють мету Путіна отримати всю Україну та території колишніх країн радянського блоку, включаючи членів альянсу НАТО.

"Розвідувальні дані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Країни Балтії вважають себе першими", — сказав Майк Квіглі, член Комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії, в інтерв'ю агентству Reuters.

Водночас у команді Трампа не стали коментувати Reuters дані розвідки та інформацію джерел журналістів. Там наполягають, що "мирна угода вже близько".

"Команда президента досягла величезного прогресу щодо припинення війни", а Трамп зазначив, що мирна угода "ближча, ніж будь-коли раніше", – заявив агенції чиновник Білого дому.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським журналістам висловився щодо планів Путіна. Український лідер вважає, що диктатор РФ спеціально вигадує причини, щоб напасти на країни НАТО.

Також ми повідомляли, що вихідні 20 і 21 грудня представники Білого дому проведуть зустріч із російською стороною.

Європейський союз росія володимир путін окупанти війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
