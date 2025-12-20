Мета Путіна — захопити не тільки Україну, алей піти далі на Європу, заявив Зеленський у Польщі

Підуть далі — Зеленський пояснив, чому РФ вигадує міфи про НАТО
Російському диктатору потрібні виправдання для власного народу, але його справжня мета — не лише Україна. Путін не хоче миру й усі його заяви про загрозу з боку Альянсу чи потребу в буферних зонах — це лише ширма для виправдання агресії перед росіянами.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю польським журналістам, повідомляють Новини.LIVE.
Список виправдань
Кремль планує йти війною далі, за межі українських кордонів. Зеленський, наголосив, що російський диктатор діє за "методичкою". Риторика Путіна постійно змінюється, але суть залишається незмінною.
"У нього просто є готовий список. Він не шукає справжню причину війни, а лише виправдання", — сказав глава української держави.
Сьогодні це НАТО, хоча Україна там ніколи не була. Завтра — саме запрошення до Альянсу. Тепер він говорить про буферні зони і "велику відстань". Для цієї людини будь-що стає приводом для атаки.
Хто зупинить агресора
Зеленський переконаний: Путіна треба зупиняти силою, а не вмовляннями.
"Він взагалі не хоче закінчувати цю війну. Щобільше — він не має наміру обмежитися лише Україною. Він хоче йти далі", — попередив президент.
Питання лише в тому, хто зможе поставити крапку. На думку українського лідера, ключову роль тут відіграють Сполучені Штати. Саме вони мають інструменти — від нищівних економічних санкцій до реальної військової сили, щоб змусити Кремль відмовитися від своїх планів.
Раніше Зеленський заявив, що будь-яка ворожнеча між українцями та поляками грає на руку виключно Москві. Кремль докладає титанічних зусиль, щоб вбити клин між сусідами.
А президент Польщі Кароль Навроцький оцінив візит Зеленського до Польщі. За його словами, це погана звістка для Росії.
