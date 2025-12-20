Відео
Головна Новини дня Підуть далі — Зеленський пояснив, чому РФ вигадує міфи про НАТО

Підуть далі — Зеленський пояснив, чому РФ вигадує міфи про НАТО

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 00:01
Мета Путіна — захопити не тільки Україну, алей піти далі на Європу, заявив Зеленський у Польщі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Російському диктатору потрібні виправдання для власного народу, але його справжня мета — не лише Україна. Путін не хоче миру й усі його заяви про загрозу з боку Альянсу чи потребу в буферних зонах — це лише ширма для виправдання агресії перед росіянами.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю польським журналістам, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Список виправдань

Кремль планує йти війною далі, за межі українських кордонів. Зеленський, наголосив, що російський диктатор діє за "методичкою". Риторика Путіна постійно змінюється, але суть залишається незмінною.

"У нього просто є готовий список. Він не шукає справжню причину війни, а лише виправдання", — сказав глава української держави.

Сьогодні це НАТО, хоча Україна там ніколи не була. Завтра — саме запрошення до Альянсу. Тепер він говорить про буферні зони і "велику відстань". Для цієї людини будь-що стає приводом для атаки.

Хто зупинить агресора

Зеленський переконаний: Путіна треба зупиняти силою, а не вмовляннями.

"Він взагалі не хоче закінчувати цю війну. Щобільше — він не має наміру обмежитися лише Україною. Він хоче йти далі", — попередив президент.

Питання лише в тому, хто зможе поставити крапку. На думку українського лідера, ключову роль тут відіграють Сполучені Штати. Саме вони мають інструменти — від нищівних економічних санкцій до реальної військової сили, щоб змусити Кремль відмовитися від своїх планів.

Раніше Зеленський заявив, що будь-яка ворожнеча між українцями та поляками грає на руку виключно Москві. Кремль докладає титанічних зусиль, щоб вбити клин між сусідами.

А президент Польщі Кароль Навроцький оцінив візит Зеленського до Польщі. За його словами, це погана звістка для Росії.

Володимир Зеленський Польща володимир путін війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
