Цель Путина — захватить не только Украину, но и пойти дальше на Европу, заявил Зеленский в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Российскому диктатору нужны оправдания для собственного народа, но его настоящая цель — не только Украина. Путин не хочет мира и все его заявления об угрозе со стороны Альянса или потребности в буферных зонах — это лишь ширма для оправдания агрессии перед россиянами.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью польским журналистам, сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Список оправданий

Кремль планирует идти войной дальше, за пределы украинских границ. Зеленский, подчеркнул, что российский диктатор действует по "методичке". Риторика Путина постоянно меняется, но суть остается неизменной.

"У него просто есть готовый список. Он не ищет настоящую причину войны, а лишь оправдание", — сказал глава украинского государства.

Сегодня это НАТО, хотя Украина там никогда не была. Завтра — само приглашение в Альянс. Теперь он говорит о буферных зонах и "большом расстоянии". Для этого человека что угодно становится поводом для атаки.

Кто остановит агрессора

Зеленский убежден: Путина надо останавливать силой, а не уговорами.

"Он вообще не хочет заканчивать эту войну. Более того — он не намерен ограничиться только Украиной. Он хочет идти дальше", — предупредил президент.

Вопрос лишь в том, кто сможет поставить точку. По мнению украинского лидера, ключевую роль здесь играют Соединенные Штаты. Именно они имеют инструменты — от сокрушительных экономических санкций до реальной военной силы, чтобы заставить Кремль отказаться от своих планов.

Ранее Зеленский заявил, что любая вражда между украинцами и поляками играет на руку исключительно Москве. Кремль прилагает титанические усилия, чтобы вбить клин между соседями.

А президент Польши Кароль Навроцкий оценил визит Зеленского в Польшу. По его словам, это плохая весть для России.