Отчеты американской разведки продолжают предупреждать, что диктатор РФ Путин намерен захватить всю Украину, несмотря на переговоры о мире. Кроме того, в его планах вернуть части Европы, которые принадлежали бывшей Советской империи.

Об этом Reuters сообщили шесть источников, знакомых с американской разведкой.

Разведывательные данные также противоречат отрицанию российского лидера относительно того, что он представляет угрозу для Европы, сообщают источники.

Выводы США в значительной степени совпадают со взглядами европейских лидеров и разведывательных служб, которые оценивают цель Путина получить всю Украину и территории бывших стран советского блока, включая членов альянса НАТО.

"Разведывательные данные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают себя первыми", — сказал Майк Квигли, член Комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии, в интервью агентству Reuters.

В то же время в команде Трампа не стали комментировать Reuters данные разведки и информацию источников журналистов. Там настаивают, что "мирное соглашение уже близко".

"Команда президента достигла огромного прогресса по прекращению войны", а Трамп отметил, что мирное соглашение "ближе, чем когда-либо прежде", — заявил агентству чиновник Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам высказался относительно планов Путина. Украинский лидер считает, что диктатор РФ специально придумывает причины, чтобы напасть на страны НАТО.

Также мы сообщали, что выходные 20 и 21 декабря представители Белого дома проведут встречу с российской стороной.