Россия готовит нападение на страны Балтии раньше запланированного — Буданов назвал новые сроки

РФ изменила план нападения на страны Запада — Буданов объяснил
Россия скорректировала план нападения на страны Запада. Ранее Москва хотела сделать это в 2030 году, однако сейчас срок сократился.
Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на встрече Клуба LB.
Россия хочет напасть на страны Балтии
"Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027-й", — отметил Буданов.
По его словам, речь идет о странах Балтии. Начальник ГУР отметил, что причина агрессии РФ заключается в "в плоскости глубинных исторически-психологических травм, в мировоззрении россиян".
"Это такие фантомные боли, как их называю. С их точки зрения, все абсолютно правильно. Как они видят мир: север — юг, запад — восток. Для того чтобы империя — а они себя видят империей — развивалась, ты всегда должен куда-то двигаться для расширения своего влияния на территории. Это, кстати, ответ на многие вопросы", — говорит Буданов.
Он объяснил, что на севере и востоке россияне имеют только океаны и США, поэтому этот вариант для Москвы неприемлем, ведь может иметь чрезвычайно болезненные последствия.
"На юге — Китай, будет вообще катастрофически — сухопутная граница, будут такие же условия, как вот у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остается только запад, который в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "больной", "хилый" и "нерешительный", — отметил начальник ГУР.
По словам Буданова, Россия стремится оккупировать страны Балтии.
"Польша сейчас, согласно планам, которые нам известны, рассматривается сугубо для ударов, для военной кампании без захвата", — добавил он.
Напомним, американская разведка предостерегает, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от планов полностью оккупировать Украину и стремится взять под контроль часть бывших советских территорий в Европе.
А украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Путин не собирается останавливаться только на Украине.
Читайте Новини.LIVE!