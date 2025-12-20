Россия готовит нападение на страны Балтии раньше запланированного — Буданов назвал новые сроки

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Россия скорректировала план нападения на страны Запада. Ранее Москва хотела сделать это в 2030 году, однако сейчас срок сократился.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на встрече Клуба LB.

"Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027-й", — отметил Буданов.

По его словам, речь идет о странах Балтии. Начальник ГУР отметил, что причина агрессии РФ заключается в "в плоскости глубинных исторически-психологических травм, в мировоззрении россиян".

"Это такие фантомные боли, как их называю. С их точки зрения, все абсолютно правильно. Как они видят мир: север — юг, запад — восток. Для того чтобы империя — а они себя видят империей — развивалась, ты всегда должен куда-то двигаться для расширения своего влияния на территории. Это, кстати, ответ на многие вопросы", — говорит Буданов.

Он объяснил, что на севере и востоке россияне имеют только океаны и США, поэтому этот вариант для Москвы неприемлем, ведь может иметь чрезвычайно болезненные последствия.

"На юге — Китай, будет вообще катастрофически — сухопутная граница, будут такие же условия, как вот у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остается только запад, который в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "больной", "хилый" и "нерешительный", — отметил начальник ГУР.

По словам Буданова, Россия стремится оккупировать страны Балтии.

"Польша сейчас, согласно планам, которые нам известны, рассматривается сугубо для ударов, для военной кампании без захвата", — добавил он.

Напомним, американская разведка предостерегает, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от планов полностью оккупировать Украину и стремится взять под контроль часть бывших советских территорий в Европе.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Путин не собирается останавливаться только на Украине.