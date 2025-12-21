Выборы онлайн — Железняк назвал серьезный риск

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Проведение выборов в "Дії" или с помощью любых других сервисов может иметь серьезные негативные последствия. В частности, такой способ голосования не обеспечит тайну волеизъявления.

Об этом заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в эфире Вечір.LIVE.

Как пояснил нардеп, онлайн-голосование через "Дію" или подобные системы предусматривает идентификацию личности. Поэтому такой способ волеизъявления не будет тайным.

"Суть выборов — чтобы только я знал, какой выбор я сделал. Это главная фундаментальная основа любого голосования в демократической стране", — подчеркнул нардеп.

Отсутствие анонимности может иметь ряд рисков. В частности, на избирателей могут давить, например, работодатели. Кроме того, возможно внешнее вмешательство, в частности российских спецслужб.

"Выборы также предусматривают наблюдение на участках. Чтобы, условно, представители партий или кандидатов могли проверить голосование. Онлайн это сделать невозможно", — добавил Железняк.

