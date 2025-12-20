МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов, - Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов. Важно обеспечить, чтобы все граждане имели возможность проголосовать, в том числе военные на фронте.



Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Планирование выборов президента Украины

Украинский лидер подчеркнул, что ключевым условием проведения выборов президента является безопасность.

"Выборы зависят от двух вещей: безопасности и законодательства. Не Путину решать, когда и в каком формате они будут проходить, заявил президент. Безопасность - ключевое условие, без которого голосование невозможно. Именно поэтому выборы не могут проводиться на временно оккупированных территориях", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина способна обеспечить честные и прозрачные выборы с международными наблюдателями и зарубежным голосованием. Из-за большого количества украинцев за рубежом процесс будет сложнее, но МИД уже работает над решением этого вопроса.

Он подчеркнул, что важно, чтобы все граждане имели возможность проголосовать, в том числе военные на фронте. Это базовое право, которое государство должно гарантировать.

Президент отметил, что вопрос безопасности выборов обсуждается с международными партнерами, в частности с США. Один из возможных вариантов — это прекращение огня или завершение войны, по меньшей мере на период выборов.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США выразили интерес к вопросу проведения президентских выборов в Украине. В этом направлении будут работать депутаты.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук заявил, что выборы или референдумы во время военного положения в Украине запрещены.