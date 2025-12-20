Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня МИД готовит инфраструктуру для выборов за рубежом — Зеленский

МИД готовит инфраструктуру для выборов за рубежом — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 15:14
МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов, - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов. Важно обеспечить, чтобы все граждане имели возможность проголосовать, в том числе военные на фронте.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Планирование выборов президента Украины

Украинский лидер подчеркнул, что ключевым условием проведения выборов президента является безопасность.

Реклама
Читайте также:

"Выборы зависят от двух вещей: безопасности и законодательства. Не Путину решать, когда и в каком формате они будут проходить, заявил президент. Безопасность - ключевое условие, без которого голосование невозможно. Именно поэтому выборы не могут проводиться на временно оккупированных территориях", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина способна обеспечить честные и прозрачные выборы с международными наблюдателями и зарубежным голосованием. Из-за большого количества украинцев за рубежом процесс будет сложнее, но МИД уже работает над решением этого вопроса.

Он подчеркнул, что важно, чтобы все граждане имели возможность проголосовать, в том числе военные на фронте. Это базовое право, которое государство должно гарантировать.

Президент отметил, что вопрос безопасности выборов обсуждается с международными партнерами, в частности с США. Один из возможных вариантов — это прекращение огня или завершение войны, по меньшей мере на период выборов.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США выразили интерес к вопросу проведения президентских выборов в Украине. В этом направлении будут работать депутаты.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук заявил, что выборы или референдумы во время военного положения в Украине запрещены.

Владимир Зеленский
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации