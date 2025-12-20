МЗС працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що МЗС працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів. Важливо забезпечити, щоб усі громадяни мали можливість проголосувати, зокрема військові на фронті.



Про це голова держави заяви на пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, повідомоляє головний редактор Новини.LIVE Олена Халік.

Планування виборів президента України

Український лідер наголосив, що ключовою умовою проведення виборів президента є безпека.

"Вибори залежать від двох речей: безпеки і законодавства. Не Путіну вирішувати, коли і в якому форматі вони будуть проходити, заявив президент. Безпека — ключова умова, без якої голосування неможливе. Саме тому вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях", — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна здатна забезпечити чесні й прозорі вибори з міжнародними спостерігачами та закордонним голосуванням. Через велику кількість українців за кордоном процес буде складнішим, але МЗС уже працює над вирішенням цього питання.

Він підкреслив, що важливо, щоб усі громадяни мали можливість проголосувати, зокрема військові на фронті. Це базове право, яке держава має гарантувати.

Президент зазначив, що питання безпеки виборів обговорюється з міжнародними партнерами, зокрема зі США. Один із можливих варіантів — це припинення вогню або завершення війни, щонайменше на період виборів.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що США висловили інтерес до питання проведення президентських виборів в Україні. У цьому напрямку працюватимуть депутати.

Раніше народний депутат Юрій Камельчук заявив, що вибори або референдуми під час воєнного стану в Україні заборонені.