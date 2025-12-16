Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардеп відповів, чи можливі вибори в Україні під час війни

Нардеп відповів, чи можливі вибори в Україні під час війни

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:56
Чи можливі вибори під час війни — відповідь нардепа
Виборча дільниця. Ілюстративне фото: glavcom.ua

Будь-які вибори чи референдуми під час воєнного стану в Україні заборонені Конституцією. А їх проведення в умовах війни створює серйозні правові ризики, проблеми з легітимністю та може бути використане Росією у власних цілях.

Про це заявив народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нардеп про можливі вибори в Україні під час війни

Юрій Камельчук зазначив, що будь-які вибори чи референдуми під час війни заборонені Конституцією України.

За його словами, навіть зміни до основного закону потребують голосування двома скликаннями Верховної Ради України, що неможливо в нинішніх умовах.

"Є заборона на проведення будь-яких виборів, референдумів під час війни. Щодо попередніх заяв по референдуму щодо Донбасу — це так само заборонено. І навіть, якщо ми внесемо зміни до Конституції, ці зміни мають бути проголосовані двома скликаннями ВРУ. Тобто в цьому скликанні ці зміни неможливі", — пояснив нардеп.

На його думку, дозвіл на вибори під час воєнного стану створює небезпечну пастку — Росія може скористатися законом і провести "вибори" на окупованих чи навіть тимчасово захоплених територіях, обравши там лояльних до себе людей.

Крім того, депутат вказав на ще одну проблему — легітимність. За його словами, мільйони українців за кордоном не матимуть достатньо дільниць для голосування, а військовослужбовці будуть обмежені в участі.

"Якщо не залучати українців за кордоном до голосування, вони відірвуться від країни. Більшість з них не мають куди повернутися через окупацію, а вільного житла в Україні бракує навіть для ВПО — ціни злетіли в рази, потрібні 70–100 млрд доларів на відбудову протягом 4 років", — резюмував Камельчук.

Нещодавно лідер США Дональд Трамп заявив, що Україна зобов'язана провести вибори навіть під час війни.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що не тримається за посаду і готовий до проведення виборів.

вибори обстріли голосування війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації