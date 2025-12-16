Чи можливі вибори під час війни — відповідь нардепа

Виборча дільниця. Ілюстративне фото: glavcom.ua

Будь-які вибори чи референдуми під час воєнного стану в Україні заборонені Конституцією. А їх проведення в умовах війни створює серйозні правові ризики, проблеми з легітимністю та може бути використане Росією у власних цілях.

Про це заявив народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп про можливі вибори в Україні під час війни

Юрій Камельчук зазначив, що будь-які вибори чи референдуми під час війни заборонені Конституцією України.

За його словами, навіть зміни до основного закону потребують голосування двома скликаннями Верховної Ради України, що неможливо в нинішніх умовах.

"Є заборона на проведення будь-яких виборів, референдумів під час війни. Щодо попередніх заяв по референдуму щодо Донбасу — це так само заборонено. І навіть, якщо ми внесемо зміни до Конституції, ці зміни мають бути проголосовані двома скликаннями ВРУ. Тобто в цьому скликанні ці зміни неможливі", — пояснив нардеп.

На його думку, дозвіл на вибори під час воєнного стану створює небезпечну пастку — Росія може скористатися законом і провести "вибори" на окупованих чи навіть тимчасово захоплених територіях, обравши там лояльних до себе людей.

Крім того, депутат вказав на ще одну проблему — легітимність. За його словами, мільйони українців за кордоном не матимуть достатньо дільниць для голосування, а військовослужбовці будуть обмежені в участі.

"Якщо не залучати українців за кордоном до голосування, вони відірвуться від країни. Більшість з них не мають куди повернутися через окупацію, а вільного житла в Україні бракує навіть для ВПО — ціни злетіли в рази, потрібні 70–100 млрд доларів на відбудову протягом 4 років", — резюмував Камельчук.

Нещодавно лідер США Дональд Трамп заявив, що Україна зобов'язана провести вибори навіть під час війни.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що не тримається за посаду і готовий до проведення виборів.