Україна
Не тримаюсь за крісло — що каже Зеленський про вибори в Україні

Не тримаюсь за крісло — що каже Зеленський про вибори в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 13:15
Вибори в Україні — що каже Зеленський про голосування
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не тримається за крісло" і готовий до виборів. Однак для цього, зокрема, потрібні гарантії безпеки.

Про це Володимир Зеленський заявив в чаті ОП, спілкуючись з журналістами, повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Позиція Зеленського щодо виборів в Україні

Зеленський розповів, що були сигнали від США та особисто від Дональда Трампа щодо проведення виборів президента України. Глава держави заявив, що не тримається за посаду й Україна повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій.

За його словами, він звернувся до партнерів, аби вони допомогли із безпековою ситуацію, якщо вибори будуть. 

"Також я сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо так буде розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив головні умови для проведення виборів. Для цього необхідно забезпечити дві ключові умови.

Крім того, можливість виборів під час війни прокоментував перший заступник голови ВРУ. За його словами, для цього потрібно підготувати необхідні закони.

Володимир Зеленський США вибори війна в Україні гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
