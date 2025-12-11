Відео
Головна Новини дня Вибори під час війни — що кажуть в Раді про зміну законодавства

Вибори під час війни — що кажуть в Раді про зміну законодавства

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 12:22
Вибори під час війни — як голосуватимуть військові та ВПО, і які гарантії мають надати партнери України
Олександр Корнієнко. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада готова підготувати необхідні закони для проведення президентських виборів під час воєнного стану. Проте потрібно вирішити ще низку питань.

Про це заявив перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону у четвер, 11 грудня.

Читайте також:

Що перешкоджає проведенню виборів під час війни

"Якщо є необхідність від нас дати законодавчу рамку  ми її дамо. Але зрозуміло, що без безпекової рамки, яку мають дати наші партнери, буде дуже важко це зробити. Це і питання виборців за кордоном, які очевидно не схочуть повертатися в країну під обстрілами, з якої вони виїхали через ці обстріли. Це питання військових на фронті  кількасот тисяч виборців. Як вони можуть взяти участь", — розповів він.

Також, за словами Корнієнка, треба вирішити питання з голосуванням внутрішньо переміщених осіб.

"Це питання критеріїв безпеки проведення виборів. На жаль, зараз ми не можемо гарантувати безпеку людям у день виборів і агітацію на дуже значній частині території  це прифронтові селища, містечка. Це мають безпекові органи оцінити. А у нас у законодавстві навіть не визначено, хто це має визначити", — зазначив нардеп.

Заступник голови ВРУ каже, що наразі немає ні законодавчих ініціатив, ні чорновиків подібного законодавства (щодо проведення виборів під час війни — ред.). Такі рішення мають пройти достатньо серйозне обговорення в парламенті з представниками різних суспільних течій та громадських організацій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вибори в Україні мають відбутися, незважаючи на воєнний стан.

Зазначимо, що проведення виборів було прописано у "мирному плані" США, який, за даними ЗМІ, був підготовлений помічниками диктатора Володимира Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів, проте назвав умову.

У ЄС вважають, що Зеленський залишається легітимним президентом.

Також ми писали, хто може перемогти на наступних виборах та чи довіряють українці зараз владі.

Верховна Рада Олександр Корнієнко вибори закон президент війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
