Коли в Україні можна буде провести вибори — відповідь ЦВК

Аби провести в Україні чесні та вільні вибори потрібно щонайменше шість місяців. Виборча інфраструктура зазнала серйозної шкоди внаслідок війни — наразі працюють лише 75% дільниць.

Про це в коментарі CNN у відповідь на питання щодо перспективи проведення виборів в Україні повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Чому на підготовку виборів потрібен час

На думку Дубовика, якщо вибори відбудуться раніше, ніж за пів року, "неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів".

Згідно з даними ООН, понад 5,9 мільйона українських біженців проживають за кордон, а кількість ВПО сягнула 4,4 мільйона людей. Під час війни оновити й перевірити реєстр виборців — складна задача.

Ще одним нюансом є залучення військовослужбовців. Близько мільйона українців перебувають у війську, зокрема на передовій. Організувати для них голосування без гарантованої паузи в бойових діях — важко.

Нагадаємо, журналіст Сергій Ауслендер заявив, що в Ізраїлі вибори проводять навіть під час війни. Обирають мерів і представників місцевих рад.

Раніше Дональд Трамп заявив, що українців цікавить, чи будуть колись вибори. Крім того, він вважає, що в Україні є серйозна проблема з корупцією.