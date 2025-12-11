Відео
Чесні вибори в Україні — у ЦВК назвали термін для підготовки

Чесні вибори в Україні — у ЦВК назвали термін для підготовки

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 00:51
Коли в Україні можна буде провести вибори — відповідь ЦВК
Жінка голосує на виборах. Фото ілюстративне: УНІАН

Аби провести в Україні чесні та вільні вибори потрібно щонайменше шість місяців. Виборча інфраструктура зазнала серйозної шкоди внаслідок війни — наразі працюють лише 75% дільниць.

Про це в коментарі CNN у відповідь на питання щодо перспективи проведення виборів в Україні повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Читайте також:

Чому на підготовку виборів потрібен час 

На думку Дубовика, якщо вибори відбудуться раніше, ніж за пів року, "неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів".

Згідно з даними ООН, понад 5,9 мільйона українських біженців проживають за кордон, а кількість ВПО сягнула 4,4 мільйона людей. Під час війни оновити й перевірити реєстр виборців — складна задача.

Ще одним нюансом є залучення військовослужбовців. Близько мільйона українців перебувають у війську, зокрема на передовій. Організувати для них голосування без гарантованої паузи в бойових діях — важко.

Нагадаємо, журналіст Сергій Ауслендер заявив, що в Ізраїлі вибори проводять навіть під час війни. Обирають мерів і представників місцевих рад.

Раніше Дональд Трамп заявив, що українців цікавить, чи будуть колись вибори. Крім того, він вважає, що в Україні є серйозна проблема з корупцією.

ЦВК вибори політики голосування влада війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
