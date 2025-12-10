Трамп заявив, що в Україні є серйозні проблеми з корупцією, а українці чекають на вибори

Дональд Трамп. Фото: AP

Однією із серйозних проблем в Україні є корупція. У людей виникає питання щодо того, чи будуть вибори, або ж усе так і триватиме далі.

Про це під час пресконференції в Білому домі в середу, 10 грудня, заявив президент США Дональд Трамп.

Думка Трампа щодо корупційної проблеми в Україні

"Це не кидання тіні на когось, але там (в Україні, — Ред.) дійсно є серйозна проблема з корупцією. І люди ставлять питання: коли в них будуть вибори, чи взагалі проведуть вибори або просто так і продовжуватимуть далі", — заявив американський лідер.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що європейські лідери хочуть зустрітися з ним і президентом України. Зустріч може відбутися найближчими вихідними, 13 та 14 грудня.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський уперше зустрівся із групою, яка працюватиме над документом щодо економічного відновлення України. Зокрема, він провів розмову зі Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком.