Лідери ЄС хочуть зустрітися із Зеленським і президентом США, — заява Трампа

Лідери ЄС планують зустрітися із президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Зустріч може відбутися вже цими вихідними, 13 та 14 грудня.

Про це американський лідер заявив під час пресконференції в Білому домі в середу, 11 грудня.

Можлива зустріч європейських лідерів із президентами США та України

"Лідери хочуть провести зустріч на вихідних: із Зеленським і з нами... Ми хочемо дізнатися декілька речей перед зустріччю. Ми не хочемо марнувати час", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 10 грудня Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Йшлося про подальшу роботу для наближення миру.

Також ми повідомляли про розмову президента України із представниками американської сторони: Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком. Відбулася перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.