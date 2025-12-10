Зеленський провів першу зустріч групи з відбудови України з США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення продуктивної розмови з американською стороною, зокрема зі Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком. За його словами, це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 10 грудня.

Зеленський зазначив, що під час розмови обговорили ключові питання, пов’язані з відновленням країни, а також різні механізми та бачення процесу відбудови. Президент наголосив, що існує багато напрацювань, які можуть бути ефективними для України за умови правильного підходу.

Він додав, що українська сторона вже підготувала своє бачення базових 20 пунктів фундаментального документа, який стосується завершення війни. За його словами, загальна безпека стане основою економічної безпеки та формуватиме захищений бізнес-клімат.

"Узгодили також наступні контакти між командами. Як і завжди, з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат. Дякую Президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку", — додав голова держави.

Зустріч групи з відбудови України з США. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Переговори щодо відбудови України з США. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив кількість документів мирної угоди. Президент пояснив, які функції прописані у кожному з них.

Водночас президент повідомляв, що Україна не має переговорів з Росією. За його словами, Москва не зацікавлена у цьому процесі.