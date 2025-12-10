Видео
Зеленский провел встречу группы по восстановлению Украины с США

Зеленский провел встречу группы по восстановлению Украины с США

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 20:33
Зеленский провел первую встречу группы по восстановлению Украины с США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении продуктивного разговора с американской стороной, в частности со Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером и Ларри Финком. По его словам, это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому восстановлению Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 10 декабря.

Читайте также:

Восстановление Украины

Зеленский отметил, что во время разговора обсудили ключевые вопросы, связанные с восстановлением страны, а также различные механизмы и видение процесса восстановления. Президент подчеркнул, что существует много наработок, которые могут быть эффективными для Украины при условии правильного подхода.

Он добавил, что украинская сторона уже подготовила свое видение базовых 20 пунктов фундаментального документа, который касается завершения войны. По его словам, общая безопасность станет основой экономической безопасности и будет формировать защищенный бизнес-климат.

"Согласовали также следующие контакты между командами. Как и всегда, с нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат. Спасибо Президенту Трампу и его команде за содержательную работу и поддержку", — добавил глава государства.

Зеленский провел встречу группы по восстановлению Украины с США - фото 1
Встреча группы по восстановлению Украины с США. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Зеленский провел встречу группы по восстановлению Украины с США - фото 2
Переговоры по восстановлению Украины с США. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

В то же время президент сообщал, что Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва не заинтересована в этом процессе.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
