Трамп заявил, что в Украине есть серьезные проблемы с коррупцией, а украинцы ждут выборов

Одной из серьезных проблем в Украине является коррупция. У людей возникает вопрос относительно того, будут ли выборы, или же все так и будет продолжаться дальше.

Об этом во время пресс-конференции в Белом доме в среду, 10 декабря, заявил президент США Дональд Трамп.

Мнение Трампа относительно коррупционной проблемы в Украине

"Это не бросание тени на кого-то, но там (в Украине, — Ред.) действительно есть серьезная проблема с коррупцией. И люди задаются вопросом: когда у них будут выборы, вообще проведут ли выборы или просто так и будут продолжать дальше", — заявил американский лидер.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры хотят встретиться с ним и президентом Украины. Встреча может состояться в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский впервые встретился с группой, которая будет работать над документом по экономическому восстановлению Украины. В частности, он провел разговор со Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером и Ларри Финком.