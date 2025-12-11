В Ізраїлі проводять вибори навіть під час війни — заява журналіста

Військовослужбовець голосує на виборах в Ізраїлі. Фото ілюстративне: Israel Defense Forces

Під час війни, яка наразі триває в Ізраїлі, уже відбулися муніципальні вибори. Громадяни обрали місцевих мерів і місцеві ради.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в середу, 10 грудня, повідомив журналіст Сергій Ауслендер.

Вибори в Ізраїлі в умовах війни

За словами журналіста, у деяких містах кандидат був лише один. Згідно із законом Ізраїлю, навіть у такому разі можна голосувати як "за", так і "проти", якщо немає альтернативи. Місцеві вибори, які не дуже масштабні, організувати більш просто, ніж парламентські, тому їх проводять навіть під час загострень конфлікту. А от парламент під час війни ще не обирали.

"Парламентські вибори не проводилися. Вони в нас мають бути у 2026 року. І я так не пригадаю, щоб під час бойових дій у нас проводилися вибори. Але в нас усі бойові дії були короткостроковими", — зазначив Сергій Ауслендер.

Також він додав, що представники дипломатичних установ Ізраїлю можуть голосувати, перебуваючи за кордоном. Інші громадяни, які виїхали за межі країни, участь у голосуванні не беруть.

