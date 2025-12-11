В Израиле проводят выборы даже во время войны — заявление журналиста

Военнослужащий голосует на выборах в Израиле. Фото иллюстративное: Israel Defense Forces

Во время войны, которая сейчас идет в Израиле, уже состоялись муниципальные выборы. Граждане избрали местных мэров и местные советы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в среду, 10 декабря, сообщил журналист Сергей Ауслендер.

Выборы в Израиле в условиях войны

По словам журналиста, в некоторых городах кандидат был только один. По закону Израиля, даже в таком случае можно голосовать как "за", так и "против", если нет альтернативы. Местные выборы, которые не очень масштабные, организовать более просто, чем парламентские, поэтому их проводят даже во время обострений конфликта. А вот парламент во время войны еще не избирали.

"Парламентские выборы не проводились. Они у нас должны быть в 2026 году. И я так не припомню, чтобы во время боевых действий у нас проводились выборы. Но у нас все боевые действия были краткосрочными", — отметил Сергей Ауслендер.

Также он добавил, что представители дипломатических учреждений Израиля могут голосовать, находясь за рубежом. Другие граждане, которые выехали за пределы страны, участие в голосовании не принимают.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что в Украине есть серьезные коррупционные проблемы. По его мнению, украинцев волнует вопрос относительно того, будут ли когда-то выборы.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, что провести выборы в Украине во время войны невозможно из-за ситуации с безопасностью. Голосование состоится, когда Путин согласится на перемирие.