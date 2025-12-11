Когда в Украине можно будет провести выборы — ответ ЦИК

Женщина голосует на выборах. Фото иллюстративное: УНІАН

Чтобы провести в Украине честные и свободные выборы нужно минимум шесть месяцев. Избирательная инфраструктура понесла серьезный ущерб в результате войны — на данный момент работают только 75% участков.

Об этом в комментарии CNN в ответ на вопрос о перспективах проведения выборов в Украине сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

Реклама

Читайте также:

Почему на подготовку выборов нужно время

По мнению Дубовика, если выборы состоятся раньше, чем через полгода, "невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов".

Согласно данным ООН, более 5,9 миллиона украинских беженцев проживают за границей, а количество ВПЛ достигло 4,4 миллиона человек. Во время войны обновить и проверить реестр избирателей — сложная задача.

Еще одним нюансом является привлечение военнослужащих. Около миллиона украинцев находятся в армии, в частности на передовой. Организовать для них голосование без гарантированной паузы в боевых действиях — трудно.

Напомним, журналист Сергей Ауслендер заявил, что в Израиле выборы проводят даже во время войны. Выбирают мэров и представителей местных советов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинцев интересует, будут ли когда-то выборы. Кроме того, он считает, что в Украине есть серьезная проблема с коррупцией.