Выборы во время войны — как будут голосовать военные и ВПЛ, и какие гарантии должны предоставить партнеры Украины

Верховная Рада готова подготовить необходимые законы для проведения президентских выборов во время военного положения. Однако нужно решить еще ряд вопросов.

Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко в эфире телемарафона в четверг, 11 декабря.

Что препятствует проведению выборов во время войны

"Если есть необходимость от нас дать законодательную рамку — мы ее дадим. Но понятно, что без рамки безопасности, которую должны дать наши партнеры, будет очень трудно это сделать. Это и вопрос избирателей за рубежом, которые очевидно не захотят возвращаться в страну под обстрелами, из которой они выехали из-за этих обстрелов. Это вопрос военных на фронте — несколько сотен тысяч избирателей. Как они могут принять участие", — рассказал он.

Также, по словам Корниенко, надо решить вопрос с голосованием внутренне перемещённых лиц.

"Это вопрос критериев безопасности проведения выборов. К сожалению, сейчас мы не можем гарантировать безопасность людям в день выборов и проведение агитации на очень значительной части территории — это прифронтовые поселки, города. Это должны органы безопасности оценить. А у нас в законодательстве даже не определено, кто именно должен это определить", — отметил нардеп.

Заместитель председателя ВРУ говорит, что пока нет ни законодательных инициатив, ни черновиков подобного законодательства (о проведении выборов во время войны — ред.). Такие решения должны пройти достаточно серьезное обсуждение в парламенте с представителями различных общественных течений и организаций.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что выборы в Украине должны состояться, несмотря на военное положение.

Отметим, что проведение выборов было прописано в "мирном плане" США, который, по данным СМИ, был подготовлен помощниками диктатора Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам, однако назвал условие.

В ЕС считают, что Зеленский остается легитимным президентом.

Также мы писали, кто может победить на следующих выборах и доверяют ли украинцы сейчас власти.