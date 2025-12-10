Выборы во время войны - о легитимности власти и доверии к Зеленскому

Зеленский наградил воинов. Фото: из открытых источников

Украинская власть задержалась в своих креслах, ведь во время войны закон запрещает проводить выборы. И длинная каденция оборачивается для президента потерей доверия и рейтингов, что весьма логично на фоне коррупционных скандалов и не только. На внутреннюю политику Украины имеют влияние международные партнеры, ведь они дают деньги, следовательно, устанавливают правила. Но никто не ставит под сомнение легитимность власти, хотя следующей элитой на выборах будут точно новые лица.

О выборах во время войны или перемирия, доверии к власти и новых политических элитах — в материале Новини.LIVE.

Выборы во время войны

Война отложила общенациональные выборы в Украине, Конституция запрещает проводить их во время военного положения. Фактически это означает "длинную президентскую каденцию" без формального продления полномочий — уникальная ситуация для современной Европы. И в этом случае невозможно сравнить Украину с кем-то, чтобы взять опыт проведения выборов во время войны.

"Часто говорят об Израиле, там чрезвычайное положение с момента создания государства, но выборы проводятся. Но в контексте обеспечения национальной безопасности просто невозможно сравнивать эти два военных конфликта. Один локальный, другой — глобальный. И по интенсивности, и по масштабам, и по времени — у нас вторая война после Второй мировой на европейском континенте", — отметил политолог и аналитик Алексей Буряченко в разговоре с Новини.LIVE.

Но отсутствие выборов не означает, что под сомнением легитимность президента. Наоборот, из года в год ЦИК отмечает, что страна действует согласно основному закону. Политические эксперты, как украинские так и международные, не видят варианта проведения выборов именно во время войны.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Какие бы сценарии не обсуждались, главные вопросы остаются нерешенными — кто гарантирует безопасность избирателям, как провести выборы на фронте, как будут голосовать миллионы беженцев за рубежом и многое другое.

"Хочется всех, кто ведет российскую пропаганду говоря на языке кремля, что пора проводить выборы, пригласить в Киев на один день. Думаю тогда такие комментарии сразу закончатся", — добавил Буряченко.

Доверие к власти

Никаких проблем с легитимностью власти во время войны нет. Но вместе с длиной президентской каденции растет и недоверие, в частности к президенту. Летом 2025 года социологи зафиксировали падение доверия к Зеленскому. КМИС начало опрос на следующий день после голосования в ВР за закон о ликвидации НАБУ и САП. Люди вышли на уличные протесты, а результаты опроса показали — доверие к Зеленскому снизилось с 65% до 58%.

Украинцы вышли на мирное собрание. Фото: Новини.LIVE

Запрос общества смещается от единства любой ценой к требованию подотчетности даже в разгар войны. Шокирующие разоблачения коррупционных схем во главе с приближенными к президенту лицами только ослабляют доверие к власти.

"Во время войны консолидирующую роль имеет президент. Поэтому так или иначе многое зависит от рейтинга президента. Когда где-то проседают рейтинги, то начинаются разговоры о перезагрузке власти. Это нормально для любых демократий. Те заполитизированные как по мне скандалы вокруг "Миндичгейта" безусловно влияли на рейтинги президента и ослабили дипломатические позиции Украины во время переговоров", — отметил политолог.

Совещание у Зеленского. Фото: из открытых источников

Однако он проявил недоумение относительно чрезмерного внимания к разговорам о смене власти во время войны, в то время как центром внимания должна быть сама война и поиски пути ее завершения.

Международная помощь и влияние

Для международных партнеров стабильность украинской власти — условие долгосрочного финансирования. МВФ согласовал с Киевом новую четырехлетнюю программу на 8,2 млрд долларов, чтобы частично закрыть финансовый разрыв на 2026-2029 годы. В документах все чаще звучит понятие "good governance" — надлежащее управление.

Получается, что вопрос украинской власти и политики выходит за пределы государства, ведь те, кто дают деньги, могут влиять на политические процессы в Украине. Это не отрицают эксперты, но не считают это проблемой.

"Скажем честно — после полномасштабного нападения Украина критически зависима от разного рода помощи от партнеров. Поэтому суммарно наши партнеры формируют нашу внутреннюю политику. Даже на примере МВФ — при подписании договора подписываются и дорожные карты имплементации законодательных изменений. Влияет ли их принятие на внутреннюю политику — безусловно", — сказал Буряченко.

Как пример, Украина определяет евроинтеграционные законы как приоритетные, они идут в Верховной Раде с отдельной пометкой и ставятся на голосование вне очереди. Это и есть формирование нашими партнерами контуров нашей политики. Получается, что желание и приоритеты партнеров и стран, которые помогают Украине во время войны, и становятся основными как для законодательной, так и для исполнительной власти.

"Но при этом нельзя сказать, что МВФ, ЕС или другие доноры, или страны, где-то ограничат наш суверенитет. Так, как это хочет сейчас сделать РФ, подытоживая нам условия капитуляции. Эти партнеры формируют свои рекомендации учитывая стратегический курс Украины", — добавил политолог.



Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico, обнародованном во вторник, 9 декабря, заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, "прошло много времени" с момента предыдущих выборов президента Украины и украинский народ "должен иметь этот выбор".

Неоднократно тему выборов в Украине поднимал и российский диктатор Владимир Путин. Глава Кремля заявлял, что власть в Украине якобы незаконна, поскольку не было выборов президента. Поэтому для "достижения мира" Путин "требует" провести выборы.

Кто будет следующим

Формально ни одна политическая сила не имеет права вести полноценную избирательную кампанию, но рейтинги, кулуарные договоренности и медийные проекты фактически заменяют предвыборную гонку.

Вопрос о том, кто будет следующим уже давно живет в медиа. И сценарий "выборы сразу после войны" требует уже сегодня анализа политических сил и новых лиц во власти.

А новые лица будут, ведь происходит трансформация политических элит, и главными на выборах будут военные, уверяет политолог: "Приоритетом следующего политического сезона будут кандидаты, которые пользуются большим общественным доверием, которые раскручены, но будут относиться к сектору безопасности и обороны".

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Политолог Буряченко делает прогноз на руководителя ГУР Буданова и на генерала Залужного. Что они станут новыми лицами следующих выборов. К тому же, эксперт уверен, что выборы могут состояться не при устойчивом мире, а во время перемирия.

Новини.LIVE постоянно держат руку на пульсе и анализируют поведение власти. Мы уже не раз разбирали кейсы конкретных возможных кандидатов и объясняли, что не так с выборами в Украине.