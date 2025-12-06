Відео
Головна Новини дня Подоляк розкрив реакцію Зеленського на скандал в енергетиці

Подоляк розкрив реакцію Зеленського на скандал в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 20:30
На Зеленського важко вплинув скандал в енергетиці — Подоляк
Михайло Подоляк. Фото: Подоляк/Facebook

Заступник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вказав на те, що нещодавній скандал, пов'язаний з Енергоатомом та справою Міндіча, відчутно вдарив по репутації української влади в очах іноземних партнерів. Окрім того, така ситуація створює хаос в управлінській вертикалі.

Про це Подоляк розповів на YouTube-канале Наталії Мосейчук.

Читайте також:

Зеленський та корупція в енергетиці

На питання Наталки Мосейчук про те, наскільки корупційний скандал вдарив по Президенту України Володимиру Зеленському, Подоляк в першу чергу зазначив, що він вдарив не особисто по ньому. Але вдарив, з точки зору репутаційної складової, не тільки по президенту, а "по всьому". 

"…В нього направду чудові були відносини з партнерами, а партнери вкладаються в розбудову саме важливих для нас мілітарних секторів, і енергетичних секторів, і в цей момент – такий собі кейс. І партнери починають на це дивитись ...", — зазначив Подоляк

Також заступник керівника ОП повідомив про те, що на Зеленського тяжко вплинув цей скандал, як на людину. Тому що, по-перше, це коло певних людей, які так чи інакше мали відношення до адміністрування. А по-друге, зазанчив Подоляк, коли делегуєш комусь щось, ти можеш бути впевнений у цій людині, але періодично люди змінюються.

"Ти делегуєш, а люди далі вже ростуть в рамках делегованих повноважень чи репутації. І вже самі собі виявляють, як вони виглядають, що вони роблять, що вони хочуть отримати. Не можна сказати, що президент має все контролювати тотально"  — додав Подоляк.

Подібні скандали створюють хаос в управлінській вертикалі, породжуючи саботажні настрої та нерозуміння у соціумі, вважає заступник керівника ОП.

Нагадаємо, що Генпрокурор Кравченко повідомив про затримання колишнього першого заступника міністра енергетики України по справі "Енергоатому".

Раніше ми також інформували, що суд залишив в під вартою колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова у справі про розкрадання в "Енергоатомі".

Володимир Зеленський Офіс президента Михайло Подоляк Енергоатом Тимур Міндіч
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
