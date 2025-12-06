Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Новости дня Подоляк раскрыл реакцию Зеленского на скандал в энергетике

Подоляк раскрыл реакцию Зеленского на скандал в энергетике

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 20:30
На Зеленского тяжело повлиял скандал в энергетике - Подоляк
Михаил Подоляк. Фото: Подоляк/Facebook

Заместитель руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк указал на то, что недавний скандал, связанный с Энергоатомом и делом Миндича, ощутимо ударил по репутации украинской власти в глазах иностранных партнеров. Кроме того, такая ситуация создает хаос в управленческой вертикали.

Об этом Подоляк рассказал на YouTube-канале Натальи Мосейчук.

Зеленский и коррупция в энергетике

На вопрос Натальи Мосейчук о том, насколько коррупционный скандал ударил по Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Подоляк в первую очередь отметил, что он ударил не лично по нему. Но ударил, с точки зрения репутационной составляющей, не только по президенту, а "по всему".

"...У него действительно замечательные были отношения с партнерами, а партнеры вкладываются в развитие именно важных для нас милитарных секторов, и энергетических секторов, и в этот момент — некий кейс. И партнеры начинают на это смотреть ...", — отметил Подоляк

Также заместитель руководителя ОП сообщил о том, что на Зеленского тяжело повлиял этот скандал, как на человека. Потому что, во-первых, это круг определенных людей, которые так или иначе имели отношение к администрированию. А во-вторых, отметил Подоляк, когда делегируешь кому-то что-то, ты можешь быть уверен в этом человеке, но периодически люди меняются.

"Ты делегируешь, а люди дальше уже растут в рамках делегированных полномочий или репутации. И уже сами себе обнаруживают, как они выглядят, что они делают, что они хотят получить. Нельзя сказать, что президент должен все контролировать тотально", — добавил Подоляк.

Подобные скандалы создают хаос в управленческой вертикали, порождая саботажные настроения и непонимание в социуме, считает заместитель руководителя ОП.

Напомним, что Генпрокурор Кравченко сообщил о задержании бывшего первого заместителя министра энергетики Украины по делу "Энергоатома".

Ранее мы также информировали, что суд оставил в под стражей бывшего вице-премьера Алексея Чернышева по делу о хищениях в "Энергоатоме".

Владимир Зеленский Офис президента Михаил Подоляк Энергоатом Тимур Миндич
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
