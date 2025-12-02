Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Прокуратура задержала бывшего вице-президента Энергоатома

Прокуратура задержала бывшего вице-президента Энергоатома

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 10:26
Генпрокурор Украины сообщил о задержании бывшего вице-президента Энергоатома
Задержание экс-чиновника Энергоатома. Фото: Прокуратура Украины

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о задержании высокого чиновника ГП НАЭК "Энергоатом" — бывшего первого заместителя министра энергетики Украины. Ему готовится сообщение о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением и завладении чужим имуществом.

Об этом Кравченко сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 2 декабря.

Реклама
Читайте также:

Экс-чиновник Энергоатума нарушил государственную безопасность

Киевская городская прокуратура задержала бывшего и.о. первого вице-президента Энергоатома и бывшего первого заместителя министра энергетики Украины. Ему готовится сообщение о подозрении за завладение чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах. Злоумышленник прибегнул к манипуляциям при заключении договора, который напрямую касается ядерной безопасности Украины.

Прокуратура затримала колишнього віце-президента Енергоатому - фото 1
Сообщение Кравченко в Telegram. Фото: скриншот

"Следствие установило: ... Факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначный: стоимость услуг завышена на 18,6 млн грн, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия", — отметил Кравченко.

При изучении структуры собственности компаний-прокладок обвиняемого, прокуратура вышла на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору. Это переводит преступление в плоскость вопроса национальной безопасности.

"Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции ... А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны", — подчеркнул Кравченко.

Напомним, что НАБУ сообщило о систематическом получении неправомерной выгоды должностными лицами Энергоатома.

Ранее мы также информировали, что НАБУ раскрыло имена участников масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме.

Также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда разрешила вернуть украинский паспорт Алексею Чернышеву по делу о хищениях в Энергоатоме.

Наконец, Высший антикоррупционный суд оставил под стражей Людмилу Зорину — фигурантку коррупционного скандала вокруг Энергоатома.

Киев Офис генерального прокурора прокуратура Энергоатом Руслан Кравченко
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации