Генпрокурор Украины сообщил о задержании бывшего вице-президента Энергоатома

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о задержании высокого чиновника ГП НАЭК "Энергоатом" — бывшего первого заместителя министра энергетики Украины. Ему готовится сообщение о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением и завладении чужим имуществом.

Об этом Кравченко сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 2 декабря.

Экс-чиновник Энергоатума нарушил государственную безопасность

Киевская городская прокуратура задержала бывшего и.о. первого вице-президента Энергоатома и бывшего первого заместителя министра энергетики Украины. Ему готовится сообщение о подозрении за завладение чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах. Злоумышленник прибегнул к манипуляциям при заключении договора, который напрямую касается ядерной безопасности Украины.

"Следствие установило: ... Факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначный: стоимость услуг завышена на 18,6 млн грн, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия", — отметил Кравченко.

При изучении структуры собственности компаний-прокладок обвиняемого, прокуратура вышла на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору. Это переводит преступление в плоскость вопроса национальной безопасности.

"Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции ... А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны", — подчеркнул Кравченко.

