Генпрокурор Украины сообщил о задержании бывшего вице-президента Энергоатома

Прокуратура задержала бывшего вице-президента Энергоатома
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о задержании высокого чиновника ГП НАЭК "Энергоатом" — бывшего первого заместителя министра энергетики Украины. Ему готовится сообщение о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением и завладении чужим имуществом.
Об этом Кравченко сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 2 декабря.
Экс-чиновник Энергоатума нарушил государственную безопасность
Киевская городская прокуратура задержала бывшего и.о. первого вице-президента Энергоатома и бывшего первого заместителя министра энергетики Украины. Ему готовится сообщение о подозрении за завладение чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах. Злоумышленник прибегнул к манипуляциям при заключении договора, который напрямую касается ядерной безопасности Украины.
"Следствие установило: ... Факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначный: стоимость услуг завышена на 18,6 млн грн, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия", — отметил Кравченко.
При изучении структуры собственности компаний-прокладок обвиняемого, прокуратура вышла на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору. Это переводит преступление в плоскость вопроса национальной безопасности.
"Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции ... А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны", — подчеркнул Кравченко.
Напомним, что НАБУ сообщило о систематическом получении неправомерной выгоды должностными лицами Энергоатома.
Ранее мы также информировали, что НАБУ раскрыло имена участников масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме.
Также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда разрешила вернуть украинский паспорт Алексею Чернышеву по делу о хищениях в Энергоатоме.
Наконец, Высший антикоррупционный суд оставил под стражей Людмилу Зорину — фигурантку коррупционного скандала вокруг Энергоатома.
Читайте Новини.LIVE!