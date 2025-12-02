Відео
Головна Новини дня Прокуратура затримала колишнього віце-президента Енергоатому

Прокуратура затримала колишнього віце-президента Енергоатому

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 10:26
Генпрокурор України повідомив про затримання колишнього віце-президента Енергоатому
Затримання експосадовця Енергоатому. Фото: Прокуратура України

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про затримання високого посадовця ДП НАЕК "Енергоатом" — колишнього першого заступника міністра енергетики України. Йому готується повідомлення про підозру у зловживанні своїм службовим становищем та заволодіння чужим майном.

Новина доповнюється ...

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
