Суд на Алексеем Чернышовым - ВАКС разрешил вернуть экс-вице-премьеру паспорт Украины

Алексей Чернышов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о содержании под стражей бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по делу о хищениях в "Энергоатоме". Суд разрешил вернуть ему украинский паспорт, однако отказал в отмене остальных ограничений.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE из зала суда.

Суд рассмотрел апелляцию Чернышова

Апелляционный суд рассмотрел жалобу экс-политика относительно избранной меры пресечения. Защитники Чернышова настаивали, что экс-министр не может покинуть территорию Украины, ведь сдал загранпаспорта и не имеет ID-карты. Кроме того, адвокаты указывали, что установленный залог более чем в 200 раз превышает задекларированные доходы.

Однако по решению суда, мера пресечения осталась в силе до 16 января 2026 года с возможностью внесения залога в 51,6 млн грн. Как известно, 19 ноября Чернышов уже вышел из СИЗО, воспользовавшись правом на залог.

Зато суд разрешил вернуть ему внутренний паспорт гражданина Украины, однако заграничный документ остается под арестом.

Напомним, Алексей Чернышев был взят под стражу на два месяца по подозрению в причастности к хищению средств на энергетике.

А также ранее Алексей Чернышов заявил о своей непричастности к коррупционному скандалу вокруг "Энергоатома". Политик назвал все подозрения "необоснованными".