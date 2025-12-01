Суд на Олексієм Чернишовим — ВАКС дозволив повернути ексвіцепрем'єру паспорт України

Чернишову повернуть український паспорт — рішення ВАКС
Дата публікації: 1 грудня 2025 18:33
Вищий антикорупційний суд України розглянув апеляцію колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, який є фігурантом скандальної справи про корупцію в енергетиці. Судді частково задовольнили апеляцію підозрюваного та дозволили повернути йому український паспорт.
Нагадаємо, колишній політик спростовує усі звинувачення на свою адресу та заявляє, що вони є "необґрунтованими".
