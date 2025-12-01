Відео
Чернишову повернуть український паспорт — рішення ВАКС

Чернишову повернуть український паспорт — рішення ВАКС

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 18:33
Суд на Олексієм Чернишовим — ВАКС дозволив повернути ексвіцепрем'єру паспорт України
Термінова новина

Вищий антикорупційний суд України розглянув апеляцію колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, який є фігурантом скандальної справи про корупцію в енергетиці. Судді частково задовольнили апеляцію підозрюваного та дозволили повернути йому український паспорт.

Нагадаємо, колишній політик спростовує усі звинувачення на свою адресу та заявляє, що вони є "необґрунтованими".

Читайте також:

Новина доповнюється... 

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
