Суд на Олексієм Чернишовим — ВАКС дозволив повернути ексвіцепрем'єру паспорт України

Вищий антикорупційний суд України розглянув апеляцію колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, який є фігурантом скандальної справи про корупцію в енергетиці. Судді частково задовольнили апеляцію підозрюваного та дозволили повернути йому український паспорт.

Нагадаємо, колишній політик спростовує усі звинувачення на свою адресу та заявляє, що вони є "необґрунтованими".

