Олексія Чернишова взяли під варту на два місяці

Термінова новина

Олексія Чернишова, колишнього віцепрем’єр-міністра України, взяли під варту на два місяці в рамках розслідування корупційної справи у сфері енергетики. Відповідне рішення ухвалив суд, задовольнивши клопотання слідства.

Новина доповнюється....

Нагадаємо, під час минулого засідання Чернишова хотів взяти на поруки директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Олександр Савченко.

А до цього прокурори розкрили додаткові подробиці резонансної справи за участю високопосадовця Олексія Чернишова.