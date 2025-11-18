Відео
Україна
Відео

ВАКС виніс рішення щодо справи Чернишова

ВАКС виніс рішення щодо справи Чернишова

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:32
Оновлено: 20:45
Олексія Чернишова взяли під варту на два місяці
Термінова новина

Олексія Чернишова, колишнього віцепрем’єр-міністра України, взяли під варту на два місяці в рамках розслідування корупційної справи у сфері енергетики. Відповідне рішення ухвалив суд, задовольнивши клопотання слідства.

Новина доповнюється....

Читайте також:

Нагадаємо, під час минулого засідання Чернишова хотів взяти на поруки директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Олександр Савченко.

А до цього прокурори розкрили додаткові подробиці резонансної справи за участю високопосадовця Олексія Чернишова.

 

