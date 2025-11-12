Корупційний скандал в енергетиці — суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку

Корупція в енергетиці — суд обрав запобіжний захід Фурсенку
Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід одному з фігурантів корупційного скандалу в енергетиці Ігорю Фурсенку. Він був одним із "працівників" так званого "бек-офісу з легалізації коштів".
Про це повідомляє "Суспільне".
Ігоря Фурсенко взято під арешт
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Фурсенку у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року з альтернативою застави у розмірі 95 мільйонів гривень.
В НАБУ Фурсенка, відомого під позивним "Рьошик", характеризують як бухгалтера "бек-офісу". На оприлюднених аудіозаписах саме він із іронією згадував про перенос коробки з грошима, називаючи це "таке собі задоволення". За офіційними даними, підозрюваний зареєстрований як приватний підприємець у сфері консультування з інформатизації. У телефонних контактах інших осіб його номер позначений як "Ігор, співробітник Михайла Цукермана".
Захисники посадовця — адвокати Марк Герасименко та Роман Петрів — заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду, однак від коментарів утрималися. Сам Фурсенко у залі суду повідомив, що не має коштів для внесення застави.
Нагадаємо, також під арешт відправили підозрювану в корупційній схемі Лесю Устименко. Вона координувала роботу "бек-офісу" та була посередницею.
Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику колишнього міністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку, ймовірно, причетному до корупційних схем під час укладання контрактів із Енергоатомом.
