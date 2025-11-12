Відео
Головна Новини дня Корупція в енергетиці — суд обрав запобіжний захід Фурсенку

Корупція в енергетиці — суд обрав запобіжний захід Фурсенку

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 19:56
Оновлено: 20:32
Корупційний скандал в енергетиці — суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку
Ігор Фурсенко. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід одному з фігурантів корупційного скандалу в енергетиці Ігорю Фурсенку. Він був одним із "працівників" так званого "бек-офісу з легалізації коштів".

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Ігоря Фурсенко взято під арешт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Фурсенку у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року з альтернативою застави у розмірі 95 мільйонів гривень.

В НАБУ Фурсенка, відомого під позивним "Рьошик", характеризують як бухгалтера "бек-офісу". На оприлюднених аудіозаписах саме він із іронією згадував про перенос коробки з грошима, називаючи це "таке собі задоволення". За офіційними даними, підозрюваний зареєстрований як приватний підприємець у сфері консультування з інформатизації. У телефонних контактах інших осіб його номер позначений як "Ігор, співробітник Михайла Цукермана".

Захисники посадовця — адвокати Марк Герасименко та Роман Петрів — заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду, однак від коментарів утрималися. Сам Фурсенко у залі суду повідомив, що не має коштів для внесення застави.

Нагадаємо, також під арешт відправили підозрювану в корупційній схемі Лесю Устименко. Вона координувала роботу "бек-офісу" та була посередницею.

Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику колишнього міністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку, ймовірно, причетному до корупційних схем під час укладання контрактів із Енергоатомом.

суд корупція ВАКС арешт судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
