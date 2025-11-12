Корупція в енергетиці — суд обрав запобіжний захід ще одній підозрюваній

Леся Устименко. Фото: Суспільне

У межах масштабної антикорупційної операції "Мідас" суд ухвалив рішення про арешт ще однієї фігурантки справи. Йдеться про працівницю бек-офісу, яку підозрюють у причетності до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі у середу, 12 листопада.

ВАКС взяв під варту ще одну підозрювану в корупційній схемі

За клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Як передає "Суспільне" із зали суду, підозрюваною стала Леся Устименко. За даними слідства, вона діяла як пособниця та виконавиця у складі злочинної організації, координувала роботу окремих її учасників. Зокрема, Устименко відповідала за проведення фінансових і криптовалютних операцій, підготовку звітності щодо легалізації коштів та ведення обліку транзакцій у файлі з конспіративною назвою "Манхеттен".

Нагадаємо, суд також обрав запобіжний захід ексраднику ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку, який ймовірно причетний до корупції під час укладання контрактів із "Енергоатомом".

Крім того, стало відомо, що ВАКС розглянув запобіжний захід виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову. На час розслідування його співпрацю з підприємством припинено.