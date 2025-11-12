Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ВАКС арештував фігурантку справи про корупцію в енергетиці

ВАКС арештував фігурантку справи про корупцію в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 19:52
Оновлено: 19:53
Корупція в енергетиці — суд обрав запобіжний захід ще одній підозрюваній
Леся Устименко. Фото: Суспільне

У межах масштабної антикорупційної операції "Мідас" суд ухвалив рішення про арешт ще однієї фігурантки справи. Йдеться про працівницю бек-офісу, яку підозрюють у причетності до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі у середу, 12 листопада.

Реклама
Читайте також:

ВАКС взяв під варту ще одну підозрювану в корупційній схемі

За клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Як передає "Суспільне" із зали суду, підозрюваною стала Леся Устименко. За даними слідства, вона діяла як пособниця та виконавиця у складі злочинної організації, координувала роботу окремих її учасників. Зокрема, Устименко відповідала за проведення фінансових і криптовалютних операцій, підготовку звітності щодо легалізації коштів та ведення обліку транзакцій у файлі з конспіративною назвою "Манхеттен".

Нагадаємо, суд також обрав запобіжний захід ексраднику ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку, який ймовірно причетний до корупції під час укладання контрактів із "Енергоатомом".

Крім того, стало відомо, що ВАКС розглянув запобіжний захід виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову. На час розслідування його співпрацю з підприємством припинено.

суд корупція ВАКС Енергоатом арешт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації