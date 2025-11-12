Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВАКС арестовал фигурантку дела о коррупции в энергетике

ВАКС арестовал фигурантку дела о коррупции в энергетике

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 19:52
обновлено: 20:29
Коррупция в энергетике - суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой
Леся Устименко. Фото: Суспільне

В рамках масштабной антикоррупционной операции "Мидас" суд принял решение об аресте еще одной фигурантки дела. Речь идет о работнице бэк-офиса, которую подозревают в причастности к легализации средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре в среду, 12 ноября.

Реклама
Читайте также:

ВАКС взял под стражу еще одну подозреваемую в коррупционной схеме

По ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованным прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время суд предусмотрел возможность внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

Как передает "Суспільне" из зала суда, подозреваемой стала Леся Устименко. По данным следствия, она действовала как пособница и исполнительница в составе преступной организации, координировала работу отдельных ее участников. В частности, Устименко отвечала за проведение финансовых и криптовалютных операций, подготовку отчетности по легализации средств и ведение учета транзакций в файле с конспиративным названием "Манхэттен".

Напомним, суд также избрал меру пресечения экс-советнику экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, который вероятно причастен к коррупции при заключении контрактов с Энергоатомом.

Кроме того, стало известно, что ВАКС рассмотрел меру пресечения исполнительному директору по безопасности Энергоатома Дмитрию Басову. На время расследования его сотрудничество с предприятием прекращено.

суд коррупция ВАКС Энергоатом арест
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации