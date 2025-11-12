Коррупция в энергетике - суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой

Леся Устименко. Фото: Суспільне

В рамках масштабной антикоррупционной операции "Мидас" суд принял решение об аресте еще одной фигурантки дела. Речь идет о работнице бэк-офиса, которую подозревают в причастности к легализации средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре в среду, 12 ноября.

Реклама

Читайте также:

ВАКС взял под стражу еще одну подозреваемую в коррупционной схеме

По ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованным прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время суд предусмотрел возможность внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

Как передает "Суспільне" из зала суда, подозреваемой стала Леся Устименко. По данным следствия, она действовала как пособница и исполнительница в составе преступной организации, координировала работу отдельных ее участников. В частности, Устименко отвечала за проведение финансовых и криптовалютных операций, подготовку отчетности по легализации средств и ведение учета транзакций в файле с конспиративным названием "Манхэттен".

Напомним, суд также избрал меру пресечения экс-советнику экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, который вероятно причастен к коррупции при заключении контрактов с Энергоатомом.

Кроме того, стало известно, что ВАКС рассмотрел меру пресечения исполнительному директору по безопасности Энергоатома Дмитрию Басову. На время расследования его сотрудничество с предприятием прекращено.