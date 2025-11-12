Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Коррупция в энергетике — суд избрал меру пресечения Фурсенко

Коррупция в энергетике — суд избрал меру пресечения Фурсенко

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 19:56
обновлено: 20:32
Коррупционный скандал в энергетике — суд избрал меру пресечения Игорю Фурсенко
Игорь Фурсенко. Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения одному из фигурантов коррупционного скандала в энергетике Игорю Фурсенко. Он был одним из "работников" так называемого "бэк-офиса по легализации средств".

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

Игорь Фурсенко взят под арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Фурсенко в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года с альтернативой залога в размере 95 миллионов гривен.

В НАБУ Фурсенко, известного под позывным "Решик", характеризуют как бухгалтера "бэк-офиса". На обнародованных аудиозаписях именно он с иронией вспоминал о переносе коробки с деньгами, называя это "такое себе удовольствие". По официальным данным, подозреваемый зарегистрирован как частный предприниматель в сфере консультирования по информатизации. В телефонных контактах других лиц его номер обозначен как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана".

Защитники чиновника — адвокаты Марк Герасименко и Роман Петрив — заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда, однако от комментариев воздержались. Сам Фурсенко в зале суда сообщил, что не имеет средств для внесения залога.

Напомним, также под арест отправили подозреваемую в коррупционной схеме Лесю Устименко. Она координировала работу "бэк-офиса" и была посредницей.

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику бывшего министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, вероятно, причастному к коррупционным схемам при заключении контрактов с Энергоатомом.

суд коррупция ВАКС арест судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации