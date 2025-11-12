Коррупционный скандал в энергетике — суд избрал меру пресечения Игорю Фурсенко

Игорь Фурсенко. Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения одному из фигурантов коррупционного скандала в энергетике Игорю Фурсенко. Он был одним из "работников" так называемого "бэк-офиса по легализации средств".

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Игорь Фурсенко взят под арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Фурсенко в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года с альтернативой залога в размере 95 миллионов гривен.

В НАБУ Фурсенко, известного под позывным "Решик", характеризуют как бухгалтера "бэк-офиса". На обнародованных аудиозаписях именно он с иронией вспоминал о переносе коробки с деньгами, называя это "такое себе удовольствие". По официальным данным, подозреваемый зарегистрирован как частный предприниматель в сфере консультирования по информатизации. В телефонных контактах других лиц его номер обозначен как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана".

Защитники чиновника — адвокаты Марк Герасименко и Роман Петрив — заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда, однако от комментариев воздержались. Сам Фурсенко в зале суда сообщил, что не имеет средств для внесения залога.

Напомним, также под арест отправили подозреваемую в коррупционной схеме Лесю Устименко. Она координировала работу "бэк-офиса" и была посредницей.

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику бывшего министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, вероятно, причастному к коррупционным схемам при заключении контрактов с Энергоатомом.