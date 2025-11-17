Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ексвіцепрем’єр Чернишов отримав несподівану підтримку в суді

Ексвіцепрем’єр Чернишов отримав несподівану підтримку в суді

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 20:20
Оновлено: 20:40
Суд над Чернишовим - хто підтримав віцепрем’єра
Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна

Колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова готові взяти на поруки. Таке бажання виказав директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Олександр Савченко.

Про це стало відомо під час судового засідання у понеділок, 17 листопада.

Реклама
Читайте також:

Суд над Чернишовим

Втім, який саме зв’язок між Савченком та ексчиновником, наразі залишається невідомим.

Реклама

Засідання відзначилося і несподіваною перешкодою — на деякий час у залі тимчасово зникло світло. Електропостачання вдалося відновити вже за кілька хвилин, і процес продовжився без затримок.

Крім того, адвокат Олексія Чернишова звернувся до суду з клопотанням надати доступ до телефону свого підзахисного та тимчасово відкласти судове засідання. Захисник пояснив, що це необхідно для перевірки, чи дійсно Чернишов має стосунок до прізвиська "Че Гевара".

Реклама

За словами адвоката, дослідження телефонних повідомлень допоможе встановити, чи надсилав Чернишов SMS або інші текстові повідомлення Ігорю Фурсенку, який фігурує у справі про корупцію в "Енергоатомі". Якщо таких повідомлень у телефоні не знайдуть, це може свідчити про те, що під прізвиськом "Че Гевара" діяв хтось інший.

Нагадаємо, що НАБУ та САП оголосили про черговий етап розслідування у справі колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова. Правоохоронці офіційно передали ексчиновнику клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Реклама

Прокурори розкрили додаткові подробиці резонансної справи за участю високопосадовця Олексія Чернишова.

Олексій Чернишов суд розслідування відключення світла судові рішення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації