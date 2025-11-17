Суд над Чернишовим - хто підтримав віцепрем’єра

Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна

Колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова готові взяти на поруки. Таке бажання виказав директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Олександр Савченко.

Про це стало відомо під час судового засідання у понеділок, 17 листопада.

Суд над Чернишовим

Втім, який саме зв’язок між Савченком та ексчиновником, наразі залишається невідомим.

Засідання відзначилося і несподіваною перешкодою — на деякий час у залі тимчасово зникло світло. Електропостачання вдалося відновити вже за кілька хвилин, і процес продовжився без затримок.

Крім того, адвокат Олексія Чернишова звернувся до суду з клопотанням надати доступ до телефону свого підзахисного та тимчасово відкласти судове засідання. Захисник пояснив, що це необхідно для перевірки, чи дійсно Чернишов має стосунок до прізвиська "Че Гевара".

За словами адвоката, дослідження телефонних повідомлень допоможе встановити, чи надсилав Чернишов SMS або інші текстові повідомлення Ігорю Фурсенку, який фігурує у справі про корупцію в "Енергоатомі". Якщо таких повідомлень у телефоні не знайдуть, це може свідчити про те, що під прізвиськом "Че Гевара" діяв хтось інший.

Нагадаємо, що НАБУ та САП оголосили про черговий етап розслідування у справі колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова. Правоохоронці офіційно передали ексчиновнику клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурори розкрили додаткові подробиці резонансної справи за участю високопосадовця Олексія Чернишова.