Головна Новини дня У САП розповіли, хто такий "Професор" у справі Міндіча

У САП розповіли, хто такий "Професор" у справі Міндіча

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 19:11
Оновлено: 19:32
Хто такий "Професор" у справі Міндіча - дані САП
Світлана Чернишова. Фото: Facebook Світлани Чернишової

Прокурори розкрили додаткові подробиці резонансної справи за участю високопосадовця Олексія Чернишова. За даними слідства, значну роль у корупційній схемі відігравала його дружина Світлана.

Про це повідомили під час засідання ВАКС у понеділок, 17 листопада.

Хто такий "Професор" на "плівках Міндіча"

За даними прокурорів, 9 травня 2025 року Світлана Чернишова зв’язалася з бізнесменом Олександром Цукерманом через WhatsApp — застосунок із захищеним шифруванням повідомлень. Слідство вважає, що обидва учасники свідомо діяли з метою приховати зміст своїх домовленостей.

Під час листування Чернишова та Цукерман домовилися зустрітися того ж дня в приміщенні приватного медичного центру, що належить бізнесмену. О 14:06 Світлана Чернишова прибула на місце та повідомила про це Цукерману.

Прокурор повідомляє, що під час листування з метою конспірації Цукерман і Чернишова домовилися приховувати ім’я Світлани Чернишової, використовуючи псевдонім "Професор".

Варто зазначити, що у справі Міндіча під псевдонімом "Професор" фігурує не лише дружина Чернишова. Також цим позивним називають міністра юстиції Германа Галущенка, якого додатково позначають іменем "Сигізмунд".

Після узгодження деталей Цукерман передав Світлані Чернишовій у власному кабінеті 500 тисяч доларів США — гроші, призначені для її чоловіка, Олексія Чернишова. За курсом НБУ ця сума перевищує 20 мільйонів гривень. Слідство встановило, що загалом у період з 11 лютого по 9 травня 2025 року посадовець отримав неправомірну вигоду на близько 35 мільйонів гривень, що становить понад 6500 мінімальних доходів громадян.

Нагадаємо, що 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України разом із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розкрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики. В рамках розслідування були проведені обшуки у помешканнях та офісах бізнесмена Тімура Міндіча, а також колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Після цього Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, який теж фігурує на плівках.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
