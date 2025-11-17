Кто такой "Профессор" в деле Миндича - данные САП

Светлана Чернышова. Фото: Facebook Светланы Чернышевой

Прокуроры раскрыли дополнительные подробности резонансного дела с участием высокопоставленного чиновника Алексея Чернышова. По данным следствия, значительную роль в коррупционной схеме играла его жена Светлана.

Об этом сообщили во время заседания ВАКС в понедельник, 17 ноября.

По данным прокуроров, 9 мая 2025 года Светлана Чернышова связалась с бизнесменом Александром Цукерманом через WhatsApp — приложение с защищенным шифрованием сообщений. Следствие считает, что оба участника сознательно действовали с целью скрыть содержание своих договоренностей.

Во время переписки Чернышова и Цукерман договорились встретиться в тот же день в помещении частного медицинского центра, принадлежащего бизнесмену. В 14:06 Светлана Чернышева прибыла на место и сообщила об этом Цукерману.

Прокурор сообщает, что во время переписки с целью конспирации Цукерман и Чернышева договорились скрывать имя Светланы Чернышевой, используя псевдоним "Профессор".

Стоит отметить, что в деле Миндича под псевдонимом "Профессор" фигурирует не только жена Чернышева. Также этим позывным называют министра юстиции Германа Галущенко, которого дополнительно обозначают именем "Сигизмунд".

После согласования деталей Цукерман передал Светлане Чернышевой в собственном кабинете 500 тысяч долларов США — деньги, предназначенные для ее мужа, Алексея Чернышова. По курсу НБУ эта сумма превышает 20 миллионов гривен. Следствие установило, что всего в период с 11 февраля по 9 мая 2025 года чиновник получил неправомерную выгоду на около 35 миллионов гривен, что составляет более 6500 минимальных доходов граждан.

Напомним, что 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики. В рамках расследования были проведены обыски в домах и офисах бизнесмена Тимура Миндича, а также бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, тоже фигурирующий на пленках.