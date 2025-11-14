НАБУ вручили експосадовцю клопотання про тримання під вартою

Співробітники НАБУ. Фото: НАБУ

НАБУ та САП повідомили про новий етап у кримінальному провадженні щодо колишнього віцепрем’єр-міністра України. Правоохоронці вручили експосадовцю клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За інформацією слідства, колишній урядовець відвідував так звану "пральню" — місце, де відбувалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Цей заклад, як зазначають у НАБУ, перебував під контролем керівника злочинної організації, діяльність якої детективи викрили напередодні.

Під час документування епізодів правоохоронці зафіксували передачу підозрюваному та особі, що діяла від його імені, понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою.

Кримінальні дії кваліфіковано за статтею 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення.

Як пишуть у ЗМІ, йдеться про колишнього віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова.

Нагадаємо, що у жовтні Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочали розслідування 61 нової кримінальної справи. Крім того, до суду було направлено більше десяти обвинувальних актів, що стосуються різних випадків корупційних правопорушень.

А до цього 10 листопада Національне антикорупційне бюро провело обшуки одночасно у чотирьох квартирах бізнесмена Тимура Міндіча, витративши на ці слідчі дії близько 12 годин.

Нагадаємо, що у справі про корупцію в енергетиці зʼявилися матеріали про стеження за Національним антикорупційним бюро України. Зокрема, під час обшуку в одного з фігурантів на його конспіративній квартирі знайшли досьє на директора Семена Кривоноса, а також керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

Крім того, стало відомо, що НАБУ проводило обшук у 4 квартирах Міндіча майже 12 годин.