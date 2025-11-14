Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ вручили експосадовцю клопотання про тримання під вартою

НАБУ вручили експосадовцю клопотання про тримання під вартою

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 22:23
Оновлено: 22:23
НАБУ вручили експосадовцю клопотання про тримання під вартою
Співробітники НАБУ. Фото: НАБУ

НАБУ та САП повідомили про новий етап у кримінальному провадженні щодо колишнього віцепрем’єр-міністра України. Правоохоронці вручили експосадовцю клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:
НАБУ вручили експосадовцю клопотання про тримання під вартою - фото 1
Допис НАБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За інформацією слідства, колишній урядовець відвідував так звану "пральню" — місце, де відбувалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Цей заклад, як зазначають у НАБУ, перебував під контролем керівника злочинної організації, діяльність якої детективи викрили напередодні.

Під час документування епізодів правоохоронці зафіксували передачу підозрюваному та особі, що діяла від його імені, понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою.

Кримінальні дії кваліфіковано за статтею 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення.

Як пишуть у ЗМІ, йдеться про колишнього віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова.

Нагадаємо, що у жовтні Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочали розслідування 61 нової кримінальної справи. Крім того, до суду було направлено більше десяти обвинувальних актів, що стосуються різних випадків корупційних правопорушень.

А до цього 10 листопада Національне антикорупційне бюро провело обшуки одночасно у чотирьох квартирах бізнесмена Тимура Міндіча, витративши на ці слідчі дії близько 12 годин.

Нагадаємо, що у справі про корупцію в енергетиці зʼявилися матеріали про стеження за Національним антикорупційним бюро України. Зокрема, під час обшуку в одного з фігурантів на його конспіративній квартирі знайшли досьє на директора Семена Кривоноса, а також керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

Крім того, стало відомо, що НАБУ проводило обшук у 4 квартирах Міндіча майже 12 годин.

Олексій Чернишов НАБУ суд розслідування Кримінал
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації