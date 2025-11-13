Скільки проваджень відкрило НАБУ і САП за жовтень — деталі

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила за жовтень 61 кримінальне провадження. Також було скеровано до суду понад десяток обвинувальних актів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ 13 листопада.

Результати роботи НАБУ і САП за жовтень

У НАБУ розповіли, що за жовтень 2025 року було відкрите 61 кримінальне провадження. Також підозру отримали 27 осіб.

Результати роботи НАБУ і САП за жовтень 2025 року. Фото: НАБУ

Крім того, в бюро поділились наступними результатами роботи за жовтень:

14 обвинувальних актів стосовно 34 осіб скеровано до суду;

7 обвинувальних вироків стосовно 7 осіб набули законної сили.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ проводили обшуки у чотирьох квартирах Тимура Міндіча. На це знадобилося 12 годин.

Справа стосувалася корупції в енергетичній сфері, де бізнесмен був організатором злочинної схеми.

Крім того, у справі з'явилися матеріали про стеження за НАБУ. Так, під час обшуку в одного з фігурантів на його конспіративній квартирі знайшли досьє на директора Семена Кривоноса.