Подозрения, производства и приговоры — результаты НАБУ за октябрь

Подозрения, производства и приговоры — результаты НАБУ за октябрь

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 15:12
обновлено: 15:12
Сколько производств открыло НАБУ и САП за октябрь — детали
Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла за октябрь 61 уголовное производство. Также было направлено в суд более десятка обвинительных актов.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 13 ноября.

Читайте также:

Результаты работы НАБУ и САП за октябрь

В НАБУ рассказали, что за октябрь 2025 года было открыто 61 уголовное производство. Также подозрение получили 27 человек.

Результати роботи НАБУ і САП
Результаты работы НАБУ и САП за октябрь 2025 года. Фото: НАБУ

Кроме того, в бюро поделились следующими результатами работы за октябрь:

  • 14 обвинительных актов в отношении 34 человек направлено в суд;
  • 7 обвинительных приговоров в отношении 7 человек вступили в законную силу.

Напомним, 10 ноября НАБУ проводили обыски в четырех квартирах Тимура Миндича. На это понадобилось 12 часов.

Дело касалось коррупции в энергетической сфере, где бизнесмен был организатором преступной схемы.

Кроме того, в деле появились материалы о слежке за НАБУ. Так, во время обыска у одного из фигурантов на его конспиративной квартире нашли досье на директора Семена Кривоноса.

НАБУ суд коррупция САП расследование
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
