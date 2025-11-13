Сколько производств открыло НАБУ и САП за октябрь — детали

Подозрения, производства и приговоры — результаты НАБУ за октябрь
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла за октябрь 61 уголовное производство. Также было направлено в суд более десятка обвинительных актов.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 13 ноября.
Результаты работы НАБУ и САП за октябрь
В НАБУ рассказали, что за октябрь 2025 года было открыто 61 уголовное производство. Также подозрение получили 27 человек.
Кроме того, в бюро поделились следующими результатами работы за октябрь:
- 14 обвинительных актов в отношении 34 человек направлено в суд;
- 7 обвинительных приговоров в отношении 7 человек вступили в законную силу.
Напомним, 10 ноября НАБУ проводили обыски в четырех квартирах Тимура Миндича. На это понадобилось 12 часов.
Дело касалось коррупции в энергетической сфере, где бизнесмен был организатором преступной схемы.
Кроме того, в деле появились материалы о слежке за НАБУ. Так, во время обыска у одного из фигурантов на его конспиративной квартире нашли досье на директора Семена Кривоноса.
