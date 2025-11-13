Сколько производств открыло НАБУ и САП за октябрь — детали

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла за октябрь 61 уголовное производство. Также было направлено в суд более десятка обвинительных актов.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 13 ноября.

Результаты работы НАБУ и САП за октябрь

В НАБУ рассказали, что за октябрь 2025 года было открыто 61 уголовное производство. Также подозрение получили 27 человек.

Результаты работы НАБУ и САП за октябрь 2025 года. Фото: НАБУ

Кроме того, в бюро поделились следующими результатами работы за октябрь:

14 обвинительных актов в отношении 34 человек направлено в суд;

7 обвинительных приговоров в отношении 7 человек вступили в законную силу.

Напомним, 10 ноября НАБУ проводили обыски в четырех квартирах Тимура Миндича. На это понадобилось 12 часов.

Дело касалось коррупции в энергетической сфере, где бизнесмен был организатором преступной схемы.

Кроме того, в деле появились материалы о слежке за НАБУ. Так, во время обыска у одного из фигурантов на его конспиративной квартире нашли досье на директора Семена Кривоноса.