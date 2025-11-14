НАБУ вручили экс-чиновнику ходатайство о содержании под стражей

Сотрудники НАБУ. Фото: НАБУ

НАБУ и САП сообщили о новом этапе в уголовном производстве в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины. Правоохранители вручили экс-чиновнику ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает НАБУ в Telegram.

Детали дела

По информации следствия, бывший чиновник посещал так называемую "прачечную" — место, где происходила легализация средств, полученных преступным путем. Это заведение, как отмечают в НАБУ, находилось под контролем руководителя преступной организации, деятельность которой детективы разоблачили накануне.

Во время документирования эпизодов правоохранители зафиксировали передачу подозреваемому и лицу, действовавшему от его имени, более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными.

Уголовные действия квалифицированы по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины — незаконное обогащение.

Как пишут в СМИ, речь идет о бывшем вице-премьер-министре Украины Алексее Чернышеве.

Напомним, что в октябре Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой начали расследование 61 нового уголовного дела. Кроме того, в суд было направлено более десяти обвинительных актов, касающихся различных случаев коррупционных правонарушений.

А до этого 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро провело обыски одновременно в четырех квартирах бизнесмена Тимура Миндича, потратив на эти следственные действия около 12 часов.

Напомним, что по делу о коррупции в энергетике появились материалы о слежке за Национальным антикоррупционным бюро Украины. В частности, во время обыска у одного из фигурантов на его конспиративной квартире обнаружили досье на директора Семена Кривоноса, а также руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова.

Кроме того, стало известно, что НАБУ производило обыск в 4 квартирах Миндича почти 12 часов.