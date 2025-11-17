Суд над Чернышовым - кто поддержал вице-премьера

Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

Бывшего вице-премьера Алексея Чернышева готовы взять на поруки. Такое желание высказал директор Научно-исследовательского института строительного производства Александр Савченко.

Об этом стало известно во время судебного заседания в понедельник, 17 ноября.

Реклама

Читайте также:

Суд над Чернышевым

Впрочем, какая именно связь между Савченко и экс-чиновником, пока остается неизвестным.

Заседание отметилось и неожиданным препятствием — на некоторое время в зале временно исчез свет. Электроснабжение удалось восстановить уже через несколько минут, и процесс продолжился без задержек.

Кроме того, адвокат Алексея Чернышева обратился в суд с ходатайством предоставить доступ к телефону своего подзащитного и временно отложить судебное заседание. Защитник пояснил, что это необходимо для проверки, действительно ли Чернышов имеет отношение к прозвищу "Че Гевара".

По словам адвоката, исследование телефонных сообщений поможет установить, посылал ли Чернышов SMS или другие текстовые сообщения Игорю Фурсенко, который фигурирует в деле о коррупции в "Энергоатоме". Если таких сообщений в телефоне не найдут, это может свидетельствовать о том, что под прозвищем "Че Гевара" действовал кто-то другой.

Напомним, что НАБУ и САП объявили об очередном этапе расследования по делу бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева. Правоохранители официально передали экс-чиновнику ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуроры раскрыли дополнительные подробности резонансного дела с участием чиновника Алексея Чернышова.