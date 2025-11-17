Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-вице-премьер Чернышов получил неожиданную поддержку в суде

Экс-вице-премьер Чернышов получил неожиданную поддержку в суде

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 20:20
обновлено: 20:40
Суд над Чернышовым - кто поддержал вице-премьера
Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

Бывшего вице-премьера Алексея Чернышева готовы взять на поруки. Такое желание высказал директор Научно-исследовательского института строительного производства Александр Савченко.

Об этом стало известно во время судебного заседания в понедельник, 17 ноября.

Реклама
Читайте также:

Суд над Чернышевым

Впрочем, какая именно связь между Савченко и экс-чиновником, пока остается неизвестным.

Заседание отметилось и неожиданным препятствием — на некоторое время в зале временно исчез свет. Электроснабжение удалось восстановить уже через несколько минут, и процесс продолжился без задержек.

Кроме того, адвокат Алексея Чернышева обратился в суд с ходатайством предоставить доступ к телефону своего подзащитного и временно отложить судебное заседание. Защитник пояснил, что это необходимо для проверки, действительно ли Чернышов имеет отношение к прозвищу "Че Гевара".

По словам адвоката, исследование телефонных сообщений поможет установить, посылал ли Чернышов SMS или другие текстовые сообщения Игорю Фурсенко, который фигурирует в деле о коррупции в "Энергоатоме". Если таких сообщений в телефоне не найдут, это может свидетельствовать о том, что под прозвищем "Че Гевара" действовал кто-то другой.

Напомним, что НАБУ и САП объявили об очередном этапе расследования по делу бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева. Правоохранители официально передали экс-чиновнику ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуроры раскрыли дополнительные подробности резонансного дела с участием чиновника Алексея Чернышова.

Алексей Чернышов суд расследование отключения света судебные решения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации