Алексея Чернышева взяли под стражу на два месяца

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева. По решению следственного судьи Виктора Ногачевского, он взят под стражу. В то же время суд определил альтернативу — залог в размере 51,6 миллиона гривен.

Чернышова взяли под стражу

Как отмечают в Центре противодействия коррупции, если Чернышов внесет залог, он будет обязан соблюдать ряд строгих ограничений.

В частности, не покидать пределы Киевской области без разрешения, сообщать о любом изменении места жительства или работы, своевременно являться к детективу, прокурору или суду, не контактировать с фигурантами производства — Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом и другими лицами, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Подозрение Чернышеву в незаконном обогащении было объявлено ранее.

По данным следствия, детективы задокументировали передачу ему и его жене более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Средства передавались в трех траншах от подозреваемых Цукермана и Андрея Фурсенко. Один из этих траншей, по версии следствия, мог быть направлен на строительство четырех роскошных имений в Конча-Заспе, с которыми связывают Чернышова.

Чернышов прокомментировал упоминания о "Че Геваре"

Алексей Чернышов во время заседания в Высшем антикоррупционном суде прокомментировал появление в материалах следствия упоминаний о человеке по прозвищу "Че Гевара", которого якобы связывают с ним. По словам чиновника, он впервые узнал о существовании этого человека только неделю назад и не имеет к нему никакого отношения.

Чернышов подчеркнул, что никогда не пользовался никакими псевдонимами и всегда действовал под собственной фамилией. Он заявил, что считает упоминания о "Че Геваре" безосновательными и не имеющими ничего общего с реальностью.

"Моя фамилия — Чернышов. Я другой ни фамилией, ни прозвищем не пользовался. Расстройством идентичности не страдаю, пока, слава Богу. К этому человеку никакого отношения не имею — и будем это доказывать", — отметил он.

Чернышова хотели взять на поруки

Одним из заявителей стал руководитель государственного предприятия "Научно-исследовательский институт строительного производства" имени В.С. Балицкого Александр Савченко. Он отметил, что знает Чернышова уже 25 лет и происходит из того же города, что и подозреваемый.

Вторым заявителем оказался представитель Константинопольского Патриархата — экзарх Вселенского патриарха в Украине, титулярный епископ Команский Михаил (в миру Михаил Анищенко).

Третье ходатайство подал генеральный директор Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова Александр Усенко. Однако он не явился в суд, поскольку, по словам адвокатов, находится на работе и выполняет свои медицинские обязанности. Из-за его отсутствия суд решил не рассматривать это обращение.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению ходатайства детективов НАБУ и прокуроров САП по избранию меры пресечения для исполнительного директора по вопросам безопасности государственного предприятия "Энергоатом" Дмитрия Басова.

Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для Игоря Фурсенко, одного из ключевых фигурантов резонансного коррупционного скандала в энергетической сфере. Его связывают с деятельностью так называемого "бэк-офиса по легализации средств".

Также Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики Германа Галущенко, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения по делу о возможных коррупционных злоупотреблениях на контрактах "Энергоатома".