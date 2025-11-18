Чернишов прокоментував рішення суду взяти його під варту

Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У вівторок, 18 листопада, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Посадовець назвав вирок суду тиском й заявив, що не може внести заставу.

Про це інформує кореспондент Новини.LIVE із залу суду.

Чернишов відреагував на рішення суду

Чернишов відреагував на обрання йому запобіжного заходу у вигляді двох місяців під вартою із заставою 51,6 мільйона гривень. Він наполягає, що підозра є необґрунтованою.

"Підозра, на нашу думку, неґрунтована. Доказів недостатньо. Я не переховуюсь, перебуваю в Україні й приходжу за першим викликом. Вважаю це ознаками тиску. Я зацікавлений у якнайшвидшому русі справи, щоб правда перемогла", — сказав посадовець.

Крім того, Чернишов також заявив, що не може внести заставу через арешт його рахунків.

Що відомо про підозру Чернишову

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову про підозру у незаконному збагаченні. Як відомо, експосадовець брав участь у діяльності злочинної організації, що займалася легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, підозрюваний відвідував так звану "пральню" — місце, де відмивали незаконні кошти.

Детективи задокументували передачу коштів у сумі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою колишньому урядовцю та його довіреній особі.

Нагадаємо, що Чернишов заперечує, що фігурує на плівках НАБУ.

Раніше ми інформували, що під час засідання 17 листопада Олексія Чернишова готові були взяти на поруки — ініціативу проявив директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Олександр Савченко.