Головна Новини дня ВАКС арештував гроші Чернишова та його дружини — журналіст

ВАКС арештував гроші Чернишова та його дружини — журналіст

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 15:39
Арешт готівки у справі Чернишова — рішення ВАКС
Олексій Чернишов. Фото: NABU Daily by Олег Новіков

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на готівку, вилучену під час обшуків у колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та його дружини. Йдеться про кошти в іноземній та національній валютах, які долучені до матеріалів розслідування НАБУ/САП.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков.

Читайте також:

Що вирішив суд і які суми під арештом

Як повідомляється, рішення ухвалене 15 серпня: арешт накладено на готівку, знайдену під час слідчих дій у помешканнях подружжя Чернишових. За наявною інформацією, метою заходу є збереження речових доказів і недопущення відчуження коштів.

ВАКС арештував гроші Чернишова та його дружини — журналіст - фото 1
Допис Новікова у Telegram. Фото: скріншот

"Арешт накладено на 6 тисяч доларів, 13 620 євро, 89 700 гривень і 1 040 фунтів стерлінгів", — пише Олег Новіков.

За даними журналіста, ці кошти були вилучені під час обшуків у межах провадження, яке ведуть НАБУ та САП. Арешт означає, що розпоряджатися готівкою до завершення процесуальних дій заборонено, а її статус визначатиметься за підсумками слідства і судового розгляду.

Нагадаємо, що у межах спільного розслідування СБУ та НАБУ за участі Міністра юстиції виявлено факти привласнення бюджетних коштів

Раніше ми також інформували, що НАБУ та САП повідомили про підозри учасникам схеми, пов’язаної з корупцією під час закупівель дронів і засобів РЕБ. Загалом на цей момент ідеться про шістьох підозрюваних.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
