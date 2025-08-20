Арешт готівки у справі Чернишова — рішення ВАКС

Олексій Чернишов. Фото: NABU Daily by Олег Новіков

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на готівку, вилучену під час обшуків у колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та його дружини. Йдеться про кошти в іноземній та національній валютах, які долучені до матеріалів розслідування НАБУ/САП.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков.

Що вирішив суд і які суми під арештом

Як повідомляється, рішення ухвалене 15 серпня: арешт накладено на готівку, знайдену під час слідчих дій у помешканнях подружжя Чернишових. За наявною інформацією, метою заходу є збереження речових доказів і недопущення відчуження коштів.

Допис Новікова у Telegram. Фото: скріншот

"Арешт накладено на 6 тисяч доларів, 13 620 євро, 89 700 гривень і 1 040 фунтів стерлінгів", — пише Олег Новіков.

За даними журналіста, ці кошти були вилучені під час обшуків у межах провадження, яке ведуть НАБУ та САП. Арешт означає, що розпоряджатися готівкою до завершення процесуальних дій заборонено, а її статус визначатиметься за підсумками слідства і судового розгляду.

Нагадаємо, що у межах спільного розслідування СБУ та НАБУ за участі Міністра юстиції виявлено факти привласнення бюджетних коштів.

Раніше ми також інформували, що НАБУ та САП повідомили про підозри учасникам схеми, пов’язаної з корупцією під час закупівель дронів і засобів РЕБ. Загалом на цей момент ідеться про шістьох підозрюваних.